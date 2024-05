En los medios de comunicación, cuando un programa es nuevo o toma otros aires, lo correcto es empezar fuerte con temas de mucho interés. Ahora, en Sucedió en el Perú, del canal del estado peruano, se tomaron con firmeza esa idea y por eso fueron a investigar la historia de Universitario de Deportes. Tomando el famoso caso del torneo nacional de 1934, donde Alianza Lima denuncia que hay inexactitudes.

¿Quién fue el campeón de la temporada 1934?

Gonzalo Torres, como nuevo conductor del programa, se mandó con una afirmación ilustrada: “Las bases del torneo establecían que, al finalizar el campeonato, los puntajes obtenidos por los equipos de reserva se sumaban al puntaje final de cada equipo. Por lo tanto, Universitario ganaba, por un cuartito de punto según esa fórmula, a Alianza. Pero Universitario protestó porque consideraba que ganar por un margen tan estrecho no era realmente una victoria”.

Lo siguiente que menciona el popular Gonzalete es claro según su investigación: “La Liga de Lima, en su boletín de febrero de 1935, le dio un empate a ambos equipos con 21 puntos y dictaminó que, en julio de ese año, se jugara el partido de desempate. Universitario ganó y fue el primer título obtenido por ‘Lolo’ Fernández. Ese triunfo y ese palmarés está ratificado por la Federación Peruana de Fútbol, por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y por la FIFA”.

Con la exposición de este reportaje especial, notamos cómo los comentarios son diversos en la red social de Twitter. Un hincha de Universitario de Deportes señala con bastante respeto, su entender y parecer sobre la publicación de este material audiovisual: “Hacerle entender a los que nunca aceptan su realidad es una pérdida de tiempo, el programa cita fuentes oficiales que avalan lo sucedido”.

Alianza Lima y Universitario de Deportes en 1934. (Foto: Difusión).

Por el lado de Alianza Lima, aparece la cuenta oficial de los socios: “No se le ataca por el reportaje sobre el centenario; se le reclama por mentir. No hay polémica, el campeón de 1934 es Alianza Lima. Ni la FIFA ni la FPF reconocen a la u como campeón de ese año, no hay ningún documento que avale ello. No cita documentos de los máximos entes (FIFA o FPF) porque no existen, y los únicos que existen del ente competente (Liga Provincial de Fútbol de Lima) no los cita. La victimización nunca es una buena arma cuando la verdad es tan contundente”.

¿Quién fue el campeón de la temporada 1934 según ChatGPT?

Siguiendo esa línea, vemos cómo la historia nos dice algo, y la inteligencia artificial nos pone más detalles al respecto: “El campeón del fútbol peruano en 1934 fue el Club Universitario de Deportes. En esa temporada, el campeonato se decidió mediante un partido de desempate, en el cual Universitario venció al Alianza Lima, obteniendo así el título nacional”.

¿Por qué es polémico el título de la temporada 1934?

Vamos por el mismo sendero de ChatGPT, donde expone el caso al respecto: “La disputa surgió porque ambos equipos terminaron la temporada empatados en puntos, y se jugaron dos partidos de desempate. Universitario ganó el primer desempate, pero Alianza Lima protestó debido a que el árbitro no era oficial. La Federación Peruana de Fútbol decidió que se jugara un segundo desempate, que terminó en empate”.

¿Por qué Alianza Lima y Universitario se consideran campeones?

La temporada 1934 tiene varias aristas, las cuales difícilmente se solucionen en un mediano plazo, según expone la inteligencia artificial: “Finalmente, la Liga decidió declarar campeón a Universitario de Deportes, pero Alianza Lima también se proclamó campeón, argumentando que tenían el derecho al título. Por esta razón, ambos equipos se consideran campeones de 1934”.