Qué complicado es el año de Alianza Lima después de una serie de resultados que han traído solo dolores de cabeza en el equipo del pueblo. Los blanquiazules no han podido ganar en el año a equipos directos que hoy son otros candidatos al título nacional de la Liga 1. Es un aproximado de seis cotejos, los cuales marcan la irregularidad de los dirigidos por Mariano Soso, antes Alejandro Restrepo.

Para entender un poco más la crisis de Alianza Lima en tema de resultados, juego, y presente, vamos a repasar los partidos más llamativos que no pudieron ganar. Algunos clásicos, otros determinantes, desde el Torneo Apertura 2024, hasta el último contra el combinado arequipeño de FBC Melgar. No es casualidad, que ahora el hincha se sienta incómodo, no han dado pie en bola cuando el presente necesitaba de grandes triunfos.

1) Alianza Lima (0-1) Universitario de Deportes / Torneo Apertura 2024:

Este conocido como el primer clásico de la temporada como tal. Alianza Lima no logró jugarlo bien, fue la bienvenida a Fabián Bustos en los partidos grandes, y lo terminó ganando el cuadro merengue con un tanto de Andy Polo en los primeros minutos. Se vio expuesto el equipo de Alejandro Restrepo, técnico colombiano, que perdió este cotejo en las primeras fechas del arranque de la temporada como tal. Lo vivimos por la señal de (Disney+) este cotejo, muy recordado por todos.

2) Alianza lima (1-2) Sporting Cristal / Torneo Apertura 2024:

Después llegó una nueva decepción para Alianza Lima, que tenía su choque contra Sporting Cristal en condición de local. Se jugó en el Estadio Nacional, pero terminó quedando lejos la alegría de los victorianos. Porque Sporting Cristal le dio vuelta al resultado como tal en solo minutos. Enderson Moreira dio el golpe en la mesa, sin embargo, ninguno de los dos a final del campeonato, se llevó el título corto del Apertura.

3) FBC Melgar (1-0) Alianza Lima / Torneo Apertura 2024:

Una visita complicada fue la que se le presentó a Alianza Lima, cuando tuvo que viajar por primera vez a Arequipa para jugar contra FBC Melgar. Este se le puede considerar el tercer golpe duro para la planificación en la temporada completa. No solo no ganaron, sino que dejaron puntos en la mesa y se lo llevó el rival. Aquí ya los hinchas veían que la mano no venía del todo bien, por eso fueron criticando ciertas posturas de su conjunto.

4) Universitario de Deportes (2-1) Alianza Lima / Torneo Clausura 2024:

Para el Torneo Clausura 2024 se dio otro hecho doloroso en el pueblo blanquiazul. Alianza Lima intentó llevarse el triunfo en el Estadio Monumental “U” contra Universitario de Deportes. Arrancó ganando el cotejo, pero como en otras oportunidades, dejó mucho qué desear atrás en defensa, y por eso, perdió la chance de ganar este cotejo clásico. Quedando expuesto en todas sus líneas, ante la crítica nacional.

5) Sporting Cristal (0-0) Alianza Lima / Torneo Clausura 2024:

Nuevamente, ante Sporting Cristal, pero con un nuevo entrenador en ambos lados. Se dio el empate 0-0 entre Mariano Soso y el técnico rimense Guillermo Farré, donde no hubieron mayores emociones. Acá se podría señalar que ninguno quiso perder, por eso no pasaron sobresaltos. Pero las críticas fueron para Alianza Lima porque no aprendió a ganar este tipo de duelos directos ante rivales que quieren ser campeones nacionales.

Los partidos de Alianza Lima no ganados. (Foto: Fanáticos del Fútbol – Perú).

6) Alianza Lima (1-1) FBC Melgar / Torneo Clausura 2024:

El último partido, pero no menos importante, porque nos da la idea inicial para estudiar el proceso. Alianza Lima empató solo 1-1 ante FBC Melgar en la última oportunidad de bajarse a los rivales que están por encima en la tabla del Torneo Clausura 2024 o el mismo Acumulado. Después del resultado final, se podría decir que casi entregaron el año. Para eso aún faltan definir algunas cosas más. Pero si les contamos cómo les fue en la temporada, para tener en claro que nada es casualidad hoy en Matute.