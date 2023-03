Este 1° de marzo llegó a Disney+ la tercera temporada de The Mandalorian, una de las series más importantes y reconocidas que tiene la exitosa plataforma de streaming. La misma es parte del universo de Star Wars y está protagonizada por Pedro Pascal, que en las últimas semanas estuvo en boca de todos por interpretar a Joel en The Last of Us.

En los últimos días muchas personas comenzaron a preguntarse si la historia de Din Djarin y Grogu terminará con esta tercera temporada. Es por ese motivo que en Bolavip te contamos todos los detalles que se saben al respecto.

+¿The Mandalorian tendrá una cuarta temporada?

Está confirmado que esta producción tendrá una cuarta temporada. "Me encanta que estas historias sigan y sigan. Estos personajes tienen el potencial de poder estar con nosotros durante un tiempo, me gusta contar historias”, fue lo que reveló hace algunos meses el director Jon Favreau en entrevista con GamesRadar.

Además, en una nota con el noticiero francés BFMTV también confirmó que el guión de la cuarta temporada ya está terminado. Sin embargo, aún no se conoce una fecha para el estreno.



+La sinopsis de la tercera entrega

"Los viajes del mandaloriano por la Galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia", comienza explicando la sinopsis de esta tercera entrega. Y añade: "El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu".

+The Mandalorian: Tercera temporada | Tráiler Oficial | Disney+