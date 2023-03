El miércoles 1° de marzo se estrenó en Disney+ la tercera temporada de The Mandalorian, una de las series más exitosas en el último tiempo. Esta producción, que es parte del universo de Star Wars, está protagonizada por Pedro Pascal, que en las últimas semanas estuvo en boca de todos por interpretar a Joel en The Last of Us.

"Los viajes del mandaloriano por la Galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia", comienza explicando la sinopsis de esta tercera entrega. Y añade: "El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu".

Esta tercera entrega cuenta en total con 8 episodios, los cuales son estrenados cada miércoles. Es importante señalar que la única plataforma de streaming que contará con esta entrega completa es Disney+.

+Dónde ver The Mandalorian temporada 3 vía Streaming ONLINE

La tercera temporada de The Mandalorian se encuentra sólo en Disney+.

+The Mandalorian: Tercera temporada | Tráiler Oficial | Disney+