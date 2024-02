Paolo Guerrero tiene contrato con la Universidad César Vallejo, pero todo apunta a que quiere quedar libre para ir a Alianza Lima. Si bien la información no ha sido confirmada de manera pública, la primera noticia especifíca que el ‘Depredador’ quiere romper su vínculo con el cuadro de Trujillo antes del 26 de febrero para poder ir al cuadro íntimo.

Ante toda esta ola de rumores, Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, brindó una entrevista a L1 Radio y reveló las intenciones del cuadro de La Victoria. Dejando en claro el proceder correcto de los íntimos, el dirigente habló sobre Paolo Guerrero y su posible presencia en Perú.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos y no vamos a hablar con un jugador mientras no esté libre”, comentó Bruno Marioni descartando totalmente a Paolo Guerrero en Alianza Lima.

Con esta declaración, Bruno Marioni descartó a Paolo Guerrero en Alianza Lima pues tiene contrato con la Universidad César Vallejo. Ante esto, la idea sería saber qué pasaría si es que el ‘Depredador’ fuera un jugador libre. Con esa hipotética pregunta, la respuesta es clara: el cuadro íntimo iría por el delantero para la Liga 1 de Perú.

Si bien Alianza Lima y Paolo Guerrero han tenido sus diferencias en estos últimos años, ahora la necesidad de ambos por estar con el otro son más fuertes que los rencores y si es que el atacante de 40 años queda libre de la Universidad César Vallejo, seguro firmará con los íntimos para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Cuándo debería pagar Paolo Guerrero para terminar su contrato con César Vallejo?

Según fuentes deportivas, Paolo Guerrero firmó con la César Vallejo por un año, con opción a uno más. Si bien se estima que su sueldo sería de 100 mil dólares mensuales, ahora para librarse del contrato tendría que pagar una cifra cercana al millón de dólares.

¿Cuánto le pagaría Alianza Lima a Paolo Guerrero?

Alianza Lima tendría que pagar a Paolo Guerrero alrededor de 10 mil dólares mensuales, que es la última cifra que ganó en Liga de Quito. Si bien el monto podría incrementarse por productividad, lo cierto es que el cuadro íntimo no tiene mucho margen para manejar un mayor sueldo.