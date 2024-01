Todos imaginaban que el 2023 iba a ser el tricampeonato de Alianza Lima, pero enfrente estuvo Universitario de Deportes para poder derribar cualquier planificación. Por eso, gran parte del plantel principal se fue sin vuelta atrás. Aun cuando habían ganado muchas cosas juntos, siendo esto un punto muy importante, de cara a lo que analizaremos ahora mismo con datos corroborados.

¿Alianza Lima hizo que baje el valor de mercado de algunos jugadores? Posiblemente, eso sea cierto, pero no nos debemos olvidar que los propios futbolistas no estuvieron en onda para jugar la gran final ante Universitario de Deportes. Por eso, vamos a comparar al último plantel campeón del cuadro íntimo, a su actualidad, dentro o fuera de Matute, eso pasa por un camino diferente.

Dentro de la portería está el pasado y presente de Angelo Campos con 700 mil vs. 750 mil. Bajo la misma idea, la zona defensiva de Alianza Lima estaba conformada por Gino Peruzzi con 750 mil vs. 650 mil. La dupla de centrales nos arroja la siguiente cifra, Pablo Miguez: 450 mil vs. 250 mil y Yordi Vilchez: 800 mil vs. 750 mil. Dejando al lateral izquierdo con una proyección importante por su edad, quizás: Ricardo Lagos: 575 mil vs. 600 mil.

Los partidos de Alianza Lima en Liga 1 desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Toda esta data está presentada gracias a la investigación de Transfermarkt, donde todo está en la moneda de euros. Por eso, pasando a la volante, hay tres nombres que tienen diferentes presentes. El primero es Jairo Concha, con un sólido pasado y un presente bastante mejor de 825 mil vs. 900 mil. El capitán Josepmir Ballon, por un tema de años en el fútbol, decayó un poco según podemos notar, 400 mil vs. 300 mil.

El enganche de ese Alianza Lima, hoy en el FBC Melgar, era Pablo Lavandeira quien seguramente seguirá extrañando el barrio de La Victoria. Su valor en el mercado nos dice: 650 mil vs. 500 mil. Alguien que no fue tan tocado en el sentido de valor en el mercado, fue Aldair Rodríguez con 375 mil vs. 400 mil. Después está el colombiano Arley Rodríguez con 450 mil vs. 500 mil. Y por último, pero no menos importante, el capitán del presente Hernán Barcos, con 300 mil vs. 150 mil.

¿Cuánto valía en el mercado antes Alianza Lima?

Dejándonos un total de 13,38 millones de euros, sumando a los titulares con los suplentes del título nacional gestado con Guillermo Salas de entrenador. Quien puso de titulares a Angelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Miguez, Yordi Vilchez, Ricardo Lagos; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira; Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez, y Hernán Barcos. Los últimos campeones del fútbol peruano con Alianza Lima.

¿Cuánto vale actualmente Alianza Lima?

Al día de hoy, con todos los cambios, salidas e ingresos que se dieron, podemos reducir el plantel 2024 de Alianza Lima, gracias a la información de Transfermarkt en un total de 16,03 millones de euros. Con Alejandro Restrepo a la cabeza, están con la obligación de ser campeones nacionales, no existe otra manera de poder ver a final de temporada al equipo del pueblo.