La Selección Peruana ahora sí puede decir que tiene el equipo titular. El cual será el siguiente, para jugar contra Argentina: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto, Andy Polo; André Carrillo y Paolo Guerrero.

Con esto le damos fe a lo que se publicó temprano, estará repitiendo el equipo que trabajó la tarde noche de ayer. Aquel que tendrá como misión principal, obstruir los avances de La Albiceleste, y romper cualquier aspecto ofensivo. Esa será la idea principal, ante la campeona del mundo.

Juan Reynoso ante Lionel Scaloni debe demostrar todo lo aprendido después de la caída ante Chile en Santiago. El Clásico del Pacífico fue un golpe duro, el cual movió a gran parte del grupo en la Selección Peruana. Así lo contó el propio entrenador nacional, quien cree en las revanchas, y eso intentará hacer ante Argentina.

Siempre es importante darle valor a la noticia, por eso, este detallado de cómo formará La Bicolor hoy desde las (9:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Nacional. Llega gracias al periodista del Diario Líbero y PBO Campeonísimo, quien entrega todos los detalles sobre la reciente confirmación de Juan Reynoso.

Así formará Perú vs. Argentina por Eliminatorias 2026:

Pasando a limpio lo que menciona el reportero de Liga 1 MAX: “Perú hoy: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Loyola, Cartagena, Yotún, Zanelatto, Polo, Carrillo y Guerrero”. Así es como se ve el parado, en un claro 1-4-4-2, el portero indiscutible, después la línea defensiva conformada por los nombres conocidos. Para posteriormente pasar a la medular, y el ataque por dos experimentados.

Añade también Gustavo Peralta que dos jugadores de espalda ancha en la Selección Peruana tienen diferentes destinos: “Tapia entra a lista de convocados. Trauco es suplente por decisión técnica”. Renato del Celta de Vigo se mantiene a la expectativa de lo que pueda pasar. Mientras que, Miguel se deberá ir a las gradas.

¿Cuál será la estrategia del equipo peruano para enfrentar a Argentina?

Pedro Gallese es un portero considerado como el mejor de todos los tiempos, ahí no se admite discusión alguna. Después en la zona de defensores si aparecen los problemas. Con Luis Advíncula quien hace mucho tiempo no es lateral, en Boca Juniors es empleado casi como un delantero por la derecha.

La dupla de centrales es conformada por Anderson Santamaria y Luis Abram, al primero se le renueva la confianza después de su horror defensivo ante Chile. Por su lado, Luis Abram no tiene críticas encima, solo la discusión parte por Alexander Callens, quien no se encuentra lesionado, pero al parecer no gusta tanto en la dirección técnica.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo peruano?

A la izquierda, veremos a Nilson Loyola, que perdió el titularato en Sporting Cristal por bajo rendimiento y poca disposición. Nicolás Pasquini con un nivel promedio le demostró, con poco, cómo se debe trabajar por esa banda. Es una decisión demasiado arriesgada de Juan Reynoso en este caso.

Yendo a la medular, Yoshimar Yotún compartirá posición con Wilder Cartagena, para darle un peso futbolístico a los valores defensivos al ciento por ciento del ex Alianza Lima. No estará Pedro Aquino, quien tuvo un partido muy discreto contra Chile. Acá entra lo más interesante de todo, no se lo pueden perder.

Lanza a la cancha a un chico sin ningún segundo de juego como Franco Zanelatto, el futbolista nacido en Paraguay, representará por primera vez a Perú. En Alianza Lima alterna buenas y malas, pero todavía no se sostiene de forma perenne en el equipo de Mauricio Larriera. Es algo bastante llamativo cómo maneja El Cabezón este aspecto.

Por izquierda, según se puede entender el parado táctico, estará Andy Polo, quien no trascendió en el Clásico del Pacífico. Contestando así al pedido de la gente, que jueguen otros futbolistas. Pero para Juan Reynoso no hay mayor discusión en ese aspecto, jugará La Joya sin discusión.

Como broche de oro, para que tome en cuenta Argentina todo, estarán en punta André Carrillo y Paolo Guerrero. Lo único que se desconoce ahora, es si estará La Culebra flotando como enganche, o será el conducto más cercano al Depredador como segundo delantero. Eso seguramente lo notaremos en cancha. Pero tenemos casi todo dibujado y listo.