El momento donde los seres humanos se han blanqueado completamente ante las situaciones comunes, parece que llegó a la vida de la Selección Peruana. Hoy a los ídolos o referentes, no les interesa mucho lo que significa el valor de sus palabras, solo cuentan como tal. Antes fue Christian Cueva, ahora, le tocó el turno a André Carrillo, recordado por muchos como La Culebra.

¿André Carrillo humilló a Ricardo Gareca?

Dentro del podcast de Jefferson Farfán, el extremo nacional contó una anécdota junto al Tigre, y lo dejó de la peor manera, sacando lo más triste de su ser: “El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo ‘ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije ‘ya profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí”.

Es más, para tomar valor, André Carrillo sostuvo que otro jugador también pasó por el mismo caso. Ricardo Gareca tuvo que asumir sus responsabilidades como entrenador principal de la Selección Peruana: “Al ‘Cholo’ le llegó una oferta de Arabia Saudita de cinco años. Cueva me dijo que me llegó una oferta. Le dije que se vaya y él me dijo que el profe (Gareca) y ahora mira como el ‘Cholo’ está”.

Pero si nos damos cuenta, este tipo de acciones solo dejan pésimo a los jugadores que intentaron salvar su carrera, eso está muy bien, y cuidar sus intereses personales. Ahora, la diferencia entre mucho y bastante dinero, era capaz una decisión que quería tomar Ricardo Gareca. Pero este par, simplemente hizo caso omiso, sabiendo que su nivel estaba muy arriba de lo que conocimos. Sin embargo, no lo aceptaron como tal.

Ricardo Gareca queda muy bien después de esta situación, la cual seguramente traerá mayores respuestas a los problemas en el fútbol peruano. El Tigre aun con las faltas de respeto, se puso por delante, priorizando el trabajo y el destino de la Selección Peruana. Recordemos que este combinado patrio, supo alcanzar la posición de repechaje, cayendo contra Australia meses después.

¿Cuánto costó y cuánto vale ahora André Carrillo?

Llegó a valer 9 millones de euros para la temporada 2021, según la información del mercado internacional. Al día de hoy está tazado en 1 millón y medio de euros. Lo cual termina siendo muy llamativo en todos los sentidos. De ahora en adelante posiblemente se tome las cosas de forma distinta, porque mucho tiempo como profesional no le queda. La idea es que disfrute estos últimos días de profesional.

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Casi un año ha pasado desde aquel último partido como profesional que tuvo Christian Cueva y ahora, sin club y recuperándose de una lesión, su actual valor en el mercado internacional es de 500 mil euros, según Transfermarkt. Muy lejos de los millones que antes costó, su descenso se basa principalmente en su inactividad y lesión que lo alejó de la Liga 1.