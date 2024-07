La verdad de todo este asunto, es que lo extradeportivo le ganó a lo que está pasando dentro del campo. Ese es un síntoma claro de que las cosas están bastante mal, siendo un poco respetuosos de la materia. Jorge Fossati parecería que perdió la brújula de la Selección Peruana, desde mucho antes de la Copa América 2024, donde perdió alguna autoridad por ciertos gestos. Desde las indisciplinas previas, renuncia de Renato Tapia, entre otros.

¿Qué piensa André Carrillo sobre Jorge Fossati?

Volviéndose comidilla en este momento por protagonistas como La Culebra, quien habló con Percy Olivares sobre el presente de La Blanquirroja y el día a día con Jorge Fossati: “El profesor Fossati tiene poco tiempo con la selección y veo a la gente hablando del sistema, pero es un tipo ganador que donde ha pasado le ha ido superbién. Siento que en esta selección se necesita confiar más. Personalmente, me he sentido a gusto”.

Según podemos notar, André Carrillo muestra respeto por el que es ahora mismo el seleccionador nacional, pero sin entregar mayores luces. Lo cual puede ser hasta incómodo porque es uno de los grandes referentes a nivel internacional dentro del equipo de todos. Jorge Fossati quizás acá mereció un poco de respaldo para lo que vendrá en las Eliminatorias Sudamericanas, para poder llegar con chances después a la cita final en el Mundial 2026.

Nos damos cuenta dentro de la respuesta general de André Carrillo, que hoy por hoy el grupo está en otra sintonía. Vienen a trabajar a VIDENA con todo honor, ganas, y fuerza, pero si las cosas no salen, no pasa nada. Lo cual es un ejemplo de que, en este momento, no existe una planificación como tal para conseguir ciertos objetivos. El Mundial de Norteamérica 2026, no está lejos en tiempo, pero sí en cantidad de puntos, más aún con esta exigencia.

André Carrillo en un amistoso con la Selección Peruana. (Foto: Getty).

Recordemos que Jorge Fossati hace poco tuvo palabras de agradecimiento para sus jugadores, y criticó a la prensa por no apoyar a la Selección Peruana. Porque según su ideal, ellos son quienes llevan un mensaje equivocado a los hinchas, y ellos lo llevan al ambiente competitivo. Eso, supuestamente también le afecta a sus jugadores y se siente en el ambiente. Conceptos más, conceptos menos, habla de todo, menos de fútbol.

¿Cuál es el valor actual de André Carrillo?

Llegó a costar 9 millones de euros para la temporada 2021, según la información del mercado internacional. Al día de hoy está tazado en 1 millón y medio de euros. Lo cual termina siendo muy llamativo en todos los sentidos. De ahora en adelante posiblemente se tome las cosas de forma distinta, porque mucho tiempo como profesional no le queda. La idea es que disfrute estos últimos momentos como profesional.

¿Cuál fue el último escándalo de André Carrillo?

La cuenta de Twitter, conocida como Pajita, lanzó la información correspondiente a una fotografía que rápidamente se volvió tendencia. Y obviamente, aún no se hace referencia en los medios masivos: “Andre Carrillo estaciona como juega: ¡Hasta las huevas!”. Siendo nuevamente el punto de críticas para el extremo del balompié saudí, que recién ascendió a primera división con camiseta del Al-Qadisiyah. Después de la juerga con Christian Cueva, se le juntó este tipo de situaciones.