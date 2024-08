André Carrillo no fue convocado por Jorge Fossati para Perú y sufrió una fuerte caída en su valor mundial.

André Carrillo sufrió radical golpe en su cotización tras no ser convocado por Perú

Jorge Fossati brindó la lista oficial de Perú para las Eliminatorias Sudamericanas y se confirmó que André Carrillo no fue convocado. Poniendo en pausa su llamado tras tres procesos consecutivos, todavía no se sabe si es un hasta pronto o un cierre definitivo. Pero, sí hay una situación segura: el delantero sufrió un duro golpe en su cotización mundial.

Y es que una no convocatoria a tu selección te va a pasar factura pues estás quedando fuera de la élite de tu país. Así lo interpreta el mundo del deporte y André Carrillo no ha sido la excepción a la regla. Quedando fuera de los duelos ante Colombia y Ecuador, el pobre nivel mostrado en la Copa América 2024 no puede ser suficiente para estar en la Selección Peruana.

Con 33 años, un gran contrato en Arabia Saudita y su futuro económico asegurado, el porvenir de André Carrillo parece haber terminado. Además, producto de esa no convocatoria a Perú, su valor en el mercado de cotizaciones deportivas también se ha visto afectado.

¿André Carrillo jugará en Alianza Lima?

Así queda en evidencia gracias a la página Transfermarkt. El medio económico deportivo informó sobre el nuevo valor que tiene André Carrillo tras no ser convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana. Estando en su mejor momento en 12 millones de euros, ahora solo tiene la suma de 1,5 millones de euros.

Con contrato en Al-Qadsiah FC hasta junio del 2025, habrá que ver qué sigue en el futuro de André Carrillo. Si bien es una gran opción continuar en un cuadro grande de Arabia Saudita, también está la alternativa de regresar a Alianza Lima o fichar por algún gigante de América del Sur.

¿Cuánto gana André Carrillo?

André Carrillo gana 500 mil dólares mensuales en Al-Qadisiyah, según La República. Fichado en agosto del 2023, el delantero tiene contrato hasta junio del 2025 por lo que se llevará no menos de 12 millones en promedio.

¿Cuándo volvería André Carrillo a Alianza Lima?

André Carrillo volverá a Alianza Lima a mediados del 2025, cuando se termine su contrato con Al-Qadisiyah. Teniendo actualmente 32 años, el atacante regresaría cuando cumpla 33 años.