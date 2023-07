Charlando con la prensa que cubre Alianza Lima, el ‘Rifle’ Andrés Andrade habló sobre la lesión que padeció en la rodilla. Revelando que ya la superó, el volante colombiano dejó en claro que está apto para jugar este domingo ante Sport Boys.

Recordando que se perdió las últimas fechas del Apertura y estas tres primeras del Clausura, el volante reveló que está apto.

No llegándose a conocer del todo cuál era el grado de su lesión, solo se supo que Andrade tenía un problema en la rodilla.

Llegando justo cuando estaba en un gran momento con Alianza, el dolor lo apartó de toda actividad física.

Siendo fichado para pelear la Libertadores y el tricampeonato de la Liga 1, el primer objetivo quedó en el olvido.

LA SITUACIÓN DE ANDRADE EN ALIANZA

Declarando a la salida del entrenamiento, Andrés Andrade habló sobre su lesión y cómo la superó.

“Ya me siento para competir. Esperemos aparecer en lista y poder tener minutos”, comentó el volante colombiano.

Siguiendo con su comentario, también dejó en claro que no se ha operado de la rodilla: “Yo nunca me he operado. Cuando salí, no fue a operarme”, habló.

Tocando también el tema del duelo entre los íntimos y los rosados, el colombiano dejó en claro que quiere jugar el partido.

“Boys es un equipo aguerrido. El Clausura es un torneo diferente, un torneo donde todo el mundo quiere sumar, quedar adelante y va a ser un partido complicado”.

Al final la última decisión la tendrá Guillermo Salas, si piensa o no en incluir al ‘Rifle’ en el duelo ante Boys de este domingo.