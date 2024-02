Ángelo Campos hará sacrificio por Alianza Lima ahora que no tapará dos meses en Perú

Ángelo Campos vive realmente horas oscuras en Alianza Lima. Todavía sin tapar en la presente temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, el portero fue nuevamente sancionado y ahora estará castigado por seis cotejos. Siendo aproximadamente dos meses los que estará de para, el guardameta hará un sacrificio para intentar enmendar su error.

Y es que Ángelo Campos ya arrastraba una sanción obtenida en la final de la temporada 2023 de la Liga 1. El portero fue castigado por ingresar con una bandera al duelo entre Alianza Lima y Universitario. No logrando tapar a raíz de ese hecho, ahora ha recibido una nueva sentencia por estar presente en el clásico disputado por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024.

“Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó al arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, finalmente, con 6 fechas de suspensión”, comentó el periodista Marcello Merizalde en sus redes sociales. Con esta información, se conoció que el guardameta estará parado alrededor de dos meses de la Liga 1 de Perú.

Ahora sabiendo que no podrá atajar para Alianza Lima por seis fecha, Ángelo Campos se perderá los encuentros ante Unión Comercio en Tarapoto, Comerciantes Unidos en Lima, ADT en Tarma, Sporting Cristal en Lima, Cienciano en Cusco y Chankas en Lima.

También es válido mencionar que Ángelo Campos no solamente no podrá atajar esos seis partidos, el portero tampoco podrá estar en ningún estadio en el que juegue Alianza Lima durante su suspensión en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Sin duda un golpe duro para el guardameta que ahora solo estará enfocado en mejorar y seguir entrenando para no perder ritmo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángelo Campos en Alianza?

Ángelo Campos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Siendo bicampeón con el cuadro íntimo durante la temporada 2021 y 2022 de la Liga 1, el guardameta se erige como una de las figuras del plantel de Alejandro Restrepo.

¿Cuánto le paga mensualmente Alianza a Ángelo Campos?

El portero Ángelo Campos cobra alrededor de 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima. Estando todavía con contrato hasta diciembre del 2024, el portero se embolsará esta temporada 120 mil dólares.

¿Alianza puede terminar con el contrato de Ángelo Campos?

Alianza puede llegar a un acuerdo con Ángelo Campos y dar por terminado su contrato. Para ello, tanto el club como el jugador tienen que acordar una cifra pues el guardameta tiene un vínculo oficial hasta diciembre del 2024.