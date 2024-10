Alianza Lima está viendo opciones desde ya para la siguiente temporada, sin importar al parecer como termina la presente, porque están con la sangre en el ojo. El equipo armado para el 2024 ha carecido de respuestas, por eso un nombre nuevo que revolucione como tal, podría en el equipo del pueblo. Por ese motivo, aparece esta oportunidad notoria de mejora, la cual seguramente podría darle más y mejores resultados a los blanquiazules si lo terminan cerrando, de manera inmediata.

¿Qué jugador suena fuerte en Alianza Lima?

El usuario conocido como Catarsis y Harakiri, destaca en su cuenta principal de Twitter, lo que podría ser la llegada del refuerzo más altisonante de la próxima temporada. Por los siguientes motivos deportivos y contractuales: “Alianza Lima comenzará a evaluar la llegada de Gaspar Gentile para la temporada 2025. Con la finalidad de utilizar un nuevo estilo de juego, los blanquiazules necesitan asegurar el ataque con un extremo izquierdo. El argentino no ocupará plaza de extranjero”.

¿Quién es Gaspar Gentile y por qué suena en Alianza Lima?

El delantero nacido en Los Quirquinchos, Argentina, el pasado 16 de febrero de 1995. Ahora mismo pertenece al Deportivo Garcilaso de la Liga 1, pero estaría con opción de poder dar un gran salto de calidad en su carrera profesional. Antes supo estar en equipos como Ferrocarril Oeste, Temperley, y Alvarado en Argentina. Para después llegar al Perú y jugar en equipos de la trascendencia de la Universidad San Martín, Universidad Técnica de Cajamarca, y ahora el Pedacito de Cielo.

A sus 29 años, Gaspar Gentile se encuentra tazado internacionalmente en 450 mil euros según expone la página Transfermarkt. Teniendo su pico más alto en evolución del mercado allá por la temporada 2022 cuando era jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca. Es un extremo o delantero con una potencia física importante, 1,82 m, y domina bien ambos perfiles. Siendo de preferencia, pie derecho a la hora de tomar ciertas decisiones en la cancha de juego. Lo vemos semana a semana por la señal de (Disney+).

Recordemos que en su momento, el jugador fue relacionado con Sporting Cristal y Universitario de Deportes para reforzar las bandas de sus clubes. Debido a que Gaspar Gentile es de esos delanteros confiables que siempre te darán motivos para poder concretar su llegada. Es de esos extranjeros que te aseguran una cantidad considerable de asistencias y goles anotados, en los clubes donde está jugando. Veremos si eso le termina convenciendo a Alianza Lima, para contratarlo como tal.

¿Cuál es el fixture faltante de Alianza Lima en Liga 1?

Los más criticados y señalados después del último resultado en la fecha 13, es Alianza Lima. Porque no ganaron de local ante FBC Melgar, quedando marginados de en el Clausura 2024. Lastimosamente, son los que tienen menos chances de ser campeones, pero de todas maneras dejamos el fixture que tienen pendiente, hasta el cierre de la temporada completa.

Gaspar Gentile jugando en Deportivo Garcilaso. (Foto: Twitter).

Fecha 14: UTC vs. Alianza Lima (viernes 18 de octubre / 15:00 horas / estadio Germán Contreras de Cajabamba / Liga 1 Max).

Fecha 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (martes 22 de octubre / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (sábado 26 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max).

Fecha 17: Alianza Lima vs. Cusco FC (programación pendiente / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).