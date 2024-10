Alianza Lima no se duerme, deja la vida desde la planificación para poder levantar cabeza en este Torneo Clausura 2024, después de regalar un empate en casa contra FBC Melgar, y decepcionar a su gente. Intentarán recuperar el terreno perdido con una gestión que pocas veces se notan en el torneo local. Ahora, muchos relacionan este accionar, con algo anexado con el rival de toda la vida, el compadre llamado Universitario de Deportes. Intentaremos contextualizar este hecho.}

¿Cuál es la noticia de Alianza Lima relacionada con Universitario?

El periodista de Radio Ovación, Gerson Cuba, lanzó lo que se conoce como noticia de última hora en su cuenta de Twitter. Donde explicó qué cotejo tendrán los íntimos en las siguientes fechas, después de trabajar con Mariano Soso de manera intensiva en estos días por delante: “Alianza Lima tendrá un partido amistoso ante ADT el próximo sábado 12 de octubre a las 3 de la tarde en Tarma”.

¿Qué tendría que ver Universitario de Deportes?

Bueno, según podemos ver en la repercusión de este mensaje. Alianza Lima está aprovechando para jugar contra el próximo rival de Universitario de Deportes en Liga 1. Algunos piensan que podría servirle como motivación extra para demostrar sus mejores tácticas, otros que se puede dar como un contacto previo para motivarlos y puedan dar el golpe en la capital peruana. Cuando ADT Tarma visite el Estadio Monumental “U” en la siguiente fecha oficial del Torneo Clausura 2024. Seguramente, este cotejo se podrá ver por la señal de (Disney+).

Lo cual no se puede confirmar, ni mucho menos. Pero los comentarios ya se han hecho masivos, y obviamente no se pueden pasar por agua tibia porque son supuestos que podrían dar en el clavo. Ahora, ADT Tarma tiene un gran plantel y juega bien, por eso contra Alianza Lima será un hermoso reto deportivo. Dependerá de los dirigidos por Mariano Soso, sacar el máximo provecho de todo lo que puedan ganar en este cotejo amistoso. No solo se trata de jugar por jugar, si no también, pulir errores conceptuales.

¿Cuál es el fixture restante de Alianza Lima en Liga 1?

Los más criticados y señalados después del último resultado en la fecha 13, es Alianza Lima. Porque no ganaron de local ante FBC Melgar, quedando marginados de en el Clausura 2024. Lastimosamente, son los que tienen menos chances de ser campeones, pero de todas maneras dejamos el fixture que tienen pendiente, hasta el cierre de la temporada completa.

Fecha 14: UTC vs. Alianza Lima (viernes 18 de octubre / 15:00 horas / estadio Germán Contreras de Cajabamba / Liga 1 Max).

Fecha 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (martes 22 de octubre / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (sábado 26 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max).

Fecha 17: Alianza Lima vs. Cusco FC (programación pendiente / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max).

Alianza Lima chocará contra ADT Tarma. (Foto: Liga 1).

¿Cuál es el fixture restante de Universitario de Deportes en Liga 1?

Después de haberle ganado por 2-0 a Comerciantes Unidos en condición de visitantes. Los cremas tendrán que hacer un recorrido no tan largo, pero bastante pesado. Pero para eso han trabajado todo el año los dirigidos por Fabián Bustos, quienes ya ganaron el Torneo Apertura 2024, a principio de temporada.

Fecha 14: Universitario vs. ADT / sábado 19 de octubre / estadio Monumental.

Fecha 15: Sporting Cristal vs. Universitario / miércoles 23 de octubre / estadio por confirmar.

Fecha 16: Universitario vs. Cienciano / fecha y horario por confirmar / Estadio Monumental.

Fecha 17: Los Chankas vs. Universitario / fecha y horario por confirmar / estadio Los Chankas.