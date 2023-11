Alianza Lima vs. Universitario: Mauricio Larriera sorprende con su planteamiento en la final

Alianza Lima, cuando dijimos que no se guardará nada en su planteamiento, no estábamos exagerando y fueron un poco más allá de lo establecido. Desde Matute, bajo el pensamiento de Mauricio Larriera no existe un mañana, por eso sale con todo esta noche contra Universitario de Deportes. Van a dar el todo por el todo, con estos cambios repentinos.

Nos toca informar que Alianza Lima no jugará como dijimos al principio del día. Si no, tendrán algunos nombres distintos, porque estarán: Campos; Miguez, Zambrano, Vilchez; Peruzzi, Concha, Ballon, Valenzuela, Lagos; Sabbag y Barcos. En una arriesgada modificación que causa emociones hasta en los propios hinchas.

Habíamos dicho que Alianza Lima estaba preparado para jugar con Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Pablo Miguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Franco Zanelatto y Hernán Barcos. Según podemos ver ahora, no será así. Están ingresando Yordi Vilchez en la defensa con tres atrás. Salen Reyna y Zanelatto, para darle ingreso a Valenzuela y Sabbag en otras posiciones.

Según el parado táctico que se puede descifrar con estos nombres. Alianza Lima estará jugando con 3 atrás, cinco mediocampistas para poder hacer frente a la “U”. Y en punto a Pablo Sabbag con Hernán Barcos. Esos son los muchachos elegidos por el entrenador uruguayo: Mauricio Larriera. Con la única idea de poder asfixiar al rival de turno.

Los hinchas de la “U” podrían decir que Alianza Lima está copiando a Universitario de Deportes en el parado. Los nombres son diferentes, pero entendemos que la función será bastante parecida. Solamente ganará uno, y por eso entendemos que el medio campo será un punto vital para poder combatir en el mano a mano.

¿Qué cambios hizo Alianza Lima en su alineación titular?

Dentro de los nombres más llamativos que no se verán esta noche, serán los de Jesús Castillo, en el mediocampo. Bryan Reyna y Franco Zanelatto por las bandas, para darle paso a Oswaldo Valenzuela junto a Ballón. Además, Pablo Sabbag para ser la perfecta compañía para el Pirata Hernán Barcos. Así es como Alianza Lima hoy quiere lograr el tricampeonato.

¿Cómo será el duelo desde los banquillos entre Mauricio Larriera y Jorge Fossati?

Además, como lectura final, es casi un hombre por hombre este once para chocar ante Universitario de Deportes que jugó todo el año con este estilo competitivo. Jorge Fossati se enfrentará a lo que muchos dicen, es su obra maestra. Va a estar muy interesante también el duelo desde los banquillos.