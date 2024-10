El León habló claro en la semana previa al partido más importante de la temporada. Carlos Zambrano como jugador primordial de Alianza Lima expuso lo que está viviendo ahora mismo como jugador contrato, que terminará contrato muy pronto, cuando culmine este año deportivo. El defensor nacional tuvo una serie de declaraciones explosivas, las cuales son bastante llamativas porque se dan cuando todavía no se consiguió absolutamente nada dentro del cuadro blanquiazul.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su futuro en Alianza Lima?

Carlos Zambrano mencionó lo que desea hacer con Alianza Lima, y a su vez, también lo que está pasando ahora mismo. Cómo se viene manejando la relación entre la directiva blanquiazul, y uno de los futbolistas con mayor rendimiento, de cara a una posible renovación de contrato. Esto lo mencionó en su reciente participación en Fútbol Champagne: “Yo quiero quedarme, pero ya no depende de mí, depende de la dirigencia, y todo va muy lento, tampoco voy a esperar mucho”.

¿Alianza Lima le quiere renovar el contrato a Carlos Zambrano?

De la misma manera, sostuvo que la directiva ahora mismo, sabe qué es lo que desea el jugador y su entorno. Por eso, Carlos Zambrano la deja picando, sobre si se quedará o no en el conjunto victoriano la siguiente temporada: “Uno quiere tener algo seguro, sinceramente. Yo soy hincha aliancista y me gustaría quedarme. Pero de eso ya se encarga mi empresario, que está negociando con Alianza, ellos ya saben lo que yo quiero, así que la pelota está en cancha de los dirigentes”.

Por eso, también explica el ex Schalke 04 de Alemania, que ahora mismo está teniendo opciones de trabajo de cara a lo que se vendrá. Así que en Alianza Lima deben apurarse seguramente con las renovaciones, porque estamos hablando de un equipo grande que necesita grandes jugadores como es El León: “Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas, incluso tuve propuestas de Argentina, pero yo tengo claro lo que quiero y me encantaría quedarme en Alianza”.

Carlos Zambrano celebrando un gol en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Dónde podría jugar Carlos Zambrano la siguiente temporada?

Ahora, para poder cerrar esta nota, donde fue existió bastante diversión y conceptos de fútbol al ciento por ciento. Carlos Zambrano también mencionó que de no renovar con Alianza Lima, podría jugar en otro club sin ningún problema. Por eso, la dejó picando, cuando le preguntaron si tenía opciones de poder continuar su vida profesional en un conjunto de la Liga 1: “Sinceramente ya tengo otras ofertas que si supieran, realmente se mueren. No puedo decir nada”.