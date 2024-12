Se puede decir que cuando se da una lesión en el fútbol profesional, de forma casual. Pasa a ser un evento canónico de la vida misma, donde seguramente, la suerte no está de tu lado. Ahora, si la mala fortuna aparece gestada por un colega de profesión. Es para criticarlo de principio a fin, si tienes los motivos como tal. Bajo ese pensamiento, seguro actuó Sebastián Britos, quien se acordó de Carlos Zambrano de la peor manera. Para calificarlo de una forma terrible.

¿Qué dijo Sebastián Britos sobre Carlos Zambrano?

En una nota extensa, en vivo, para L1 Radio, el portero de Universitario de Deportes contó que no perdonó ni tomó en serio las palabras de disculpa de Carlos Zambrano. Cuando lo lesionó en un clásico pasado, y lo que mencionó el guardameta uruguayo, fue bastante duro pero sumamente sincero: “No lo quería tampoco, no lo necesitaba (disculpas). Fue algo que sucedió y no me gustó porque la imagen no parece lo que fue. Parece que vino y me chocó nomás, pero no fue así. Lo vi de frente”.

¿Por qué no perdona Sebastián Britos a Carlos Zambrano?

De la misma manera, Sebastián Britos mencionó detalles de lo que fue para él, unas palabras poco sinceras después de un acto nada profesional. Dejando en mala posición a Carlos Zambrano, por su comportamiento cruel muchas veces, en este caso le tocó a él, sufrirlo: “Obvio que le dije algo. Se lo dije en la cara. Que lo que hizo estuvo mal, yo no lo haría y menos con un colega y si estoy impotente (por el resultado en contra), bueno me la agarro conmigo, no con el colega. Lo que hizo no se hace. Le acepté las disculpas. Fue desleal”.

ver también Fabián Bustos respondió si se va o se queda en Universitario de Deportes ante una oferta reciente

ver también Un gran problema para Alianza Lima: Néstor Gorosito y su reto frente a Universitario de Deportes

Es más, en forma de denuncia, el portero del cuadro bicampeón nacional, fue bastante crítico de sus acciones pasadas. Al parecer, conoció cómo se comportaba Carlos Zambrano en otras oportunidades. Siendo quizás, El León, brusco innecesariamente, con sus colegas de profesión en diversos capítulos: “Lo que pasa es que ya es reiterativo. Qué sé si se disculpa de corazón si lo sigue repitiendo. Es la clase de persona que soy yo y la clase de persona que es él. Yo no salí a decir ‘me lesiono, me vino a pegar’. Afronté mi lesión como un hombre y la encaré”.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Britos jugando la Liga 1. (Foto: IMAGO).

¿Qué dijo antes Carlos Zambrano sobre la lesión de Sebastián Britos?

En una nota pasada en Fútbol Champán, el defensa de Alianza Lima reveló que se disculpó y no terminó nada bien ese asunto: “Lo peor de todo fue que me dijo que yo lo hacía porque estaban las cámaras al lado. No aceptó mis disculpas de buena manera. Aldo (Corzo) estaba al lado y él sabe como soy, se acaba el partido y listo, somos compañeros y nada más. (…) Por dentro no podía creer que este fantasma (Britos) me diga eso, como si no me conocieran a mí en mi país. ‘¿Quién te conoce?’, le iba a decir, pero me aguanté”.

Encuesta¿Sebastián Britos dijo una verdad sobre Carlos Zambrano? ¿Sebastián Britos dijo una verdad sobre Carlos Zambrano? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad