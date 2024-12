Carlos Zambrano por fin eligió entre Universitario y Alianza Lima para el 2025

No hay duda que, deportivamente hablando, la temporada 2024 fue una de las mejores de Carlos Zambrano. Empezando relegado en Alianza Lima, el zaguero demostró lo que valía, se ganó un puesto en el once titular y no salió más. Siendo convocado también a la Selección Peruana, se afianzó en la defensa y hasta portó la cinta de capitán.

Pero toda la magia de la temporada 2024, a pesar de haber perdido la posibilidad de disputar el título de la Liga 1 de Perú, estuvo por quebrantarse en diciembre. Sabiendo que su contrato terminaba el 31, el defensor esperaba una rápida respuesta de Alianza Lima, pero la noticia nunca llegó y Universitario empezó a interesarse en él.

¿En qué club jugará Zambrano en el 2024?

Incluso confesando que toda su familia es de Universitario, pero que él es 100% hincha de Alianza Lima, Carlos Zambrano dejó en claro que su intención era seguir, pero el cuadro de La Victoria no tocaba la puerta. Todo esto generó un malestar, pero Franco Navarro se encargó de resolverlo.

Dando una conferencia de prensa como el nuevo director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro fue directo con la prensa y habló sobre los tres jugadores más importantes del cuadro íntimo: “Hernán Barcos renovó por una temporada. Carlos Zambrano por dos. Sebastián Rodríguez no seguirá en el equipo”.

Así pues, las dudas de Carlos Zambrano terminaron y seguirá por dos temporadas más con Alianza Lima. Contando actualmente con 35 años, se estima que jugará hasta los 37 y, de ahí en más, todo es un desconcierto pues podría anunciar su retiro del fútbol profesional, si es que no llega antes.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 35 años y se conoció que está cerca de renovar con los íntimos hasta diciembre del 2026.

