El León no se portó bien con el equipo del cual él dijo muchas veces que es hincha. Carlos Zambrano no fue respetuoso con Alianza Lima, lo refleja Coki Gonzáles con ejemplos claros, mirando a la cámara, y asumiendo la responsabilidad de sus palabras. El periodista de Latina TV en su cuenta de Twitter expuso al desnudo casi, lo que hizo y no cumplió el ex defensa central de Boca Juniors.

Coki Gonzáles lo acusó de no ser un futbolista comprometido con la causa. El cual no cumplió su palabra, ni tampoco lo que supuestamente dictaba su corazón: “Primero quiero ir con Carlos Zambrano y te lo digo: ¿Tu conducta de verdad crees que es la de un profesional? Vas a negar que apenas salieron de vacaciones, llamaste a Alianza Lima para pedir más días de vacaciones”.

Siguió con sus señalamientos el comunicador en su canal de YouTube. Disparando fuerte y claro contra quien era llamado como el mejor fichaje del año pasado: “¿Vas a negar que antes de que te enteres de que Alianza Lima ya no quería contar contigo, llamaste para más días de vacaciones? ¿Vas a negar que no pasabas por la balanza o que hacías todo lo posible por no pasar por la balanza? Y ¿Vas a negar que tenías 90 de pliegues (obesidad), antes del partido con Bolivia?”.

Informando que Carlos Zambrano se portó muy mal a lo largo de su carrera profesional en Perú. De nada sirvió su supuesta afinidad con Alianza Lima, igual se mandó con la que él quería, y no necesitaba el club: “Vas a negar que tuviste más de una indisciplina, a pesar de que solo se conoció una, la del cumpleaños de tu esposa, que espero la haya pasado muy bien. Vas a negar eso”.

Las indisciplinas diversas de Carlos Zambrano en Alianza Lima:

Dejando como mensaje que el defensa central casi que fue un deportista amateur, cuando estaba siendo valorado como el mejor de todos: “Tú crees que tu comportamiento es el de un profesional que se formó en Europa. Tú hablaste mucho tiempo que querías llegar Alianza Lima, que eras hincha y que querías cumplir el sueño de jugar en Alianza, pero te quedó muy grande la posibilidad de cumplir el sueño de ser campeón”.

Alianza Lima y Carlos Zambrano:

Perdió la temporada pasada el título nacional con Alianza Lima. Gracias a su bajo rendimiento, Carlos Zambrano quedó expuesto a las críticas, y ganándose casi el desprecio de algunos seguidores del conjunto del pueblo: “Lo tuviste en las manos y sabes lo que más pena me da, es que creo que eres el zaguero con más condiciones de la historia y más que Alberto Rodríguez”.

¿Carlos Zambrano el mejor defensa peruano en la historia?

Lo elogia, pero también se equivocó de manera horrible tanto con Alianza Lima, como con la Selección Peruana: “Por condiciones pudiste ser el mejor zaguero de los últimos 50 años y por tu conducta y tu manera de llevar la vida te perdiste el sueño de tu vida, de jugar un Mundial. O tú crees que Christian Ramos, con el respeto que se merece, es mejor defensor que tú, y Ramos jugó un Mundial. Tú te perdiste el mundial y tú te sacaste de la selección”.