Estando las luces del foco periodístico en el pase de Gabriel Costa de Alianza Lima a Universitario, Carlos Zambrano, excompañero del delantero, salió al frente y no se guardó nada al hablar sobre la situación. Dejando una firme advertencia, el ‘León’ rugió y dijo qué le hará al ‘Gabi’ en el próximo clásico.

Charlando en la previa del viaje de Alianza Lima a Trujillo, Carlos Zambrano se detuvo ante las cámaras y primero tocó el tema del video que hizo Gabriel Costa para Universitario: “Es un tema de marketing, no creo que él haya dicho que le den ese letrero”.

Siguiendo con su comentario, Carlos Zambrano no pudo contenerse más y le mandó una firme advertencia a Gabriel Costa. Sabiendo que se verán en el siguiente Universitario vs. Alianza Lima, el ‘León’ dejó una frase muy a su estilo: “Le deseo lo mejor, es una gran persona. Ya se acerca el clásico y sabe que no lo voy a perdonar”.

Con la advertencia dada, Carlos Zambrano sabe que verá a Gabriel Costa en el siguiente Universitario vs. Alianza Lima. Estando programado para la fecha 3 del Torneo Clausura 2024, los íntimos tendrán que visitar el Monumental y seguro se verán otra vez con el ‘Gabi’.

Zambrano, jugador de Alianza Lima. (Foto: IMAGO)

Hay que recordar que Universitario recibe a Alianza Lima este viernes 26 de julio. Chocando por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, el duelo se dará desde las 20:30 horas de Perú y en el estadio Monumental. Además, el duelo se verá en vivo por GOLPERU y gratis por Bolavip con el minuto a minuto.

¿Cuánto gana Gabriel Costa en Universitario?

Gabriel Costa gana 24 mil dólares en Universitario, aproximadamente. La cifra se conoció luego que se divulgara que en el cuadro crema está cobrando solo el 30% de lo que ganaba en Alianza Lima, 80 mil dólares en promedio.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.