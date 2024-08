Llegó el momento donde veremos actuar a Christian Cueva como nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, con un peor gigante encima. El Aladino apenas llegó al recinto deportivo de Trujillo, se dio con la sorpresa de que Guillermo Salas no sería el encargado de poder trabajar como director técnico. Algo que se conocía días antes por la información que manejábamos en Bolavip, pero que ahora se pudo confirmar al ciento por ciento.

¿Qué pasó con Christian Cueva y Guillermo Salas en la César Vallejo?

Gustavo Peralta, periodista deportivo del Diario Líbero, expone lo que pasó en la institución norteña, en este preciso momento: “Guillermo Salas no continuará en el Club César Vallejo de Trujillo . El entrenador nacional decidió renunciar y ayer por la noche se lo informó a los directivos. Esta mañana se despidió del plantel en la villa poeta. Aún falta concretar el tema económico, pero está decidida su salida”.

La responsabilidad pasaría, en principio, porque nunca estuvo de acuerdo con la llegada de Christian Cueva al conjunto poeta. Lo cual, podría ser tomado en cuenta como una tomada de pelo a sus años dentro del fútbol profesional, ahora como entrenador principal en la Universidad César Vallejo. Al parecer la directiva no le hizo demasiado caso, por eso cerró con el contrato del volante que militó en la Copa América 2024, defendiendo la camiseta de la Selección Peruana.

El día de ayer, el propio reportero de L1 MAX, Gustavo Peralta, anunció por la noche lo que se conoce como un re-confirmado: “Christian Cueva tiene todo acordado con el Club César Vallejo de Trujillo. Las partes ya cerraron el acuerdo. Ahora se busca conversar con Guillermo Salas y que pueda haber un entendimiento entre las partes. Es decir, que el DT permanezca en la institución aceptando al volante. Próximas horas claves para definir eso”. Entonces, veremos a Aladino en la señal de (Disney+), frotando la lámpara.

Tal como lo mencionó, se terminó dando y así acabó la época de Chicho Salas en la Universidad César Vallejo. Ahora, algunos se preguntarán, por donde pasa el problema de Christian Cueva con el entrenador ex Alianza Lima. Recordar es volver a vivir, siendo esta una oportunidad donde seguramente triunfo más un anhelo personal, y no tanto la coherencia dentro de lo deportivo. La historia entre ambos fue así.

Christian Cueva cuando jugaba en Arabia Saudita. (Foto: Twitter).

¿Cómo empezó la pelea entre Christian Cueva y Guillermo Salas?

Chicho Salas supuestamente le hizo daño cuando estuvo en Alianza Lima, contó Aladino en el programa de YouTube de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Enfocados: “Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo… ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”.

¿Cuál fue la venganza por parte de Chicho Salas hacia Christian Cueva?

La respuesta de Chicho Salas no se hizo esperar, y fue determinante cuando estaba en el aeropuerto, en el mes de mayo: “Qué raro, me sorprende Christian, porque hace una semana me ha estado llamando para venir acá a Trujillo y ahora me sale con esas cosas. Pero tranquilo, todo bien”. Dejando muy mal parado a Christian Cueva por su versión expresada, en un plano de confianza supuestamente.