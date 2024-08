Las aguas ahora mismo están calmas, no hay mayores novedades sobre lo que puede pasar con la vida de Christian Cueva. El ex jugador de Cienciano del Cusco está viendo como el tiempo pasa, y sus asuntos personales parecen enfriarse. Lo cual no es bueno, porque pasa por un aspecto más legal que moral. Mientras eso sucede, Aladino espera una nueva oportunidad de poder trabajar, como tanto pidió hace poco en una carta.

¿Christian Cueva volverá a jugar en la Liga 1?

Carlos Univazo, reconocido periodista deportivo en su cuenta de Twitter citó un detalle contado por Marcello Merizalde. Donde se puede notar una estrategia bastante curiosa, siendo Aladino el gran protagonista de todo esto: “La idea de la administración de Cienciano es esperar que baje la marea y ficharlo. No hay prisa con el libro de pases; puede ser fichado en cualquier momento al no haber jugado en todo el año. Anoche, la gente lo coreaba. Eso no es casualidad”. Podríamos verlo debutar pronto por la señal de (Disney+).

Christian Cueva supuestamente estuvo en el último partido de Cienciano del Cusco, donde se quedó con El Clásico del Sur con un contundente triunfo sobre FBC Melgar. El jugador está viendo opciones de regresar al equipo imperial, pero eso dependerá mucho de cómo avancen sus temas pendientes. Siempre, con las de la ley, y sin meterse en más detalles de los que ya está viviendo. La violencia de género, es un ámbito imposible de pasarse por alto.

¿Qué piensa Cienciano del Cusco sobre Christian Cueva?

El administrador temporal, Sergio Ludueña, apenas explotó el caso del jugador peruano, tomó la palabra como responsable de la contratación del volante de la Selección Peruana: “Nosotros queremos dejar claro que como Cienciano, al momento de contratar a Christian Cueva, investigamos y no existía ninguna denuncia y que ningún directivo del club tenía conocimiento de estos detalles. Nos hemos enterado por la prensa”.

Explicando que por el momento, todo se mantiene calmo y deberá seguir en ese curso, salvo algún movimiento de última hora en el Papá de América: “Lamentamos mucho este suceso, que definitivamente no tiene que ver nada con la proyección que nosotros veíamos como jugador de Christian, en este caso lo personal no está dentro de lo que buscamos como club y tomamos la decisión que ustedes conocen”.

Christian Cueva entrenando en Cienciano. (Foto: Cienciano del Cusco).

¿Por qué Christian Cueva no juega en Cienciano del Cusco?

La esposa de Christian Cueva se presentó en el programa América Hoy, donde anunció que estaría pasando a denunciar al jugador de la Selección Peruana. Por los siguientes motivos: “Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubrí la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

COMUNICADO DE CIENCIANO DEL CUSCO:

Ante los hechos ocurridos que involucran al futbolista Christian Cueva, informamos a la familia ciencianista y a la opinión pública en general lo siguiente:

Nuestra Institución rechaza de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia de género, sin excepción. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento ejemplar que esté alineado con los valores y principios que representamos.

El Club Cienciano no tenía conocimiento de los hechos denunciados hoy por la señora Pamela López contra Christian Cueva, razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo de la Liga 1 Clausura 2024.

Tras haber tomado conocimiento de la denuncia, y conforme a nuestra política interna, hemos iniciado el procedimiento correspondiente. Nos hemos puesto en contacto con el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos.

Comunicaremos oportunamente las medidas que correspondan.

Cusco, 19 de agosto de 2024

Club Cienciano