Las historias suelen tener baches que se solucionan muy rápido dentro del fútbol profesional, pero esta tiene un sabor complicado a mediano plazo. Bryan Reyna es un jugador con un talento infinito en los pies, pero el combo de problemas se conforma cuando está incómodo. Le pasó en Alianza Lima desde la temporada pasada, y ahora lo está viviendo en Argentina con el Belgrano de Córdoba. Su presente institucional.

¿Qué pasa con Bryan Reyna en Belgrano?

El veloz futbolista formado en la Academia Deportiva Cantolao no está cómodo con su entrenador, porque juega poco, y cuando lo hace, marca la diferencia en líneas generales. Desde ahí, nos damos cuenta de que algo de injusticia existe. En los últimos encuentros con camiseta de Belgrano, poco o nada se supo del jugador peruano, quien se ha quejado de diferentes maneras, en redes sociales, por su falta de oportunidades.

¿Qué dicen en Belgrano de Córdoba sobre Bryan Reyna?

Juan Cruz Real es el entrenador de la B, y prácticamente lo sentenció a no jugar nunca más con él en la última conferencia de prensa tras la última derrota por el torneo local ante Gimnasia: “Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente”.

Belgrano de Córdoba perdió por la mínima diferencia ante el Lobo Platense, siendo Bryan Reyna el comentario más común en las tribunas. Continuando por su explicación el profesor argentino, esto dijo del ex Alianza Lima ante los medios de comunicación: “Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe”.

Demostrando que no lo quiere para nada, le tomó unos minutos más, explicar todo lo que vive Bryan Reyna ahora en Belgrano. Exponiéndolo un poco más al comentario popular: “El otro día le tocó entrar, el otro día jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tiene que marcar. Entonces, los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido, porque la gente no ve el día a día”.

Bryan Reyna deja mensaje en Instagram. (Foto: Instagram).

Como parte final, Juan Cruz Real le dejó un recado a Bryan Reyna, quien al parecer, según su concepto, no se porta muy bien a la hora de entrenar a diario: “Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más. No le alcanza con las condiciones que tiene. Tiene que dar un poquito más, y por eso no jugó. Prefiero que juegue un pibe del club, un pibe que sienta el momento”.

¿Cuál es la última respuesta de Bryan Reyna?

En su cuenta de Instagram, el jugador ex Mallorca de España, dejó un mensaje muy claro: “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño. Qué puedo decir, es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché gritar mi nombre. Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”.