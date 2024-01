Tal parece que Christian Cueva no puede salir de la cueva de las polémicas. Siendo visto jugando una pichanga, cuando tendría que estar cuidándose para una operación, el volante no tuvo ningún reparo y declaró contra sus críticos en Perú. Ya no siendo solamente la gente de Alianza Lima la que le cuestiona, el mediocampista no cree en nadie y mandó un letal dardo.

Declarando para Liga 1 MAX, Christian Cueva salió adentro de su carro y respondió de manera letal. Siempre contundente cada vez que declara, el volante no dejó espacio a la interpretación y fue claro al mencionar que no le rinde cuentas a nadie.

“Estuve en un momento con amigos de la infancia. No tengo que darle explicaciones a nadie. Las personas creen que uno tiene que cuidar su imagen y su esencia dejarla de lado. Yo no soy así y no me va a cambiar nadie”, declaró Christian Cueva en Liga 1 MAX de Perú.

Como se recuerda, el volante espera que Alianza Lima le pague su operación, pero mientras tanto está jugando pichangas. Teniendo que tener otro tipo de disciplina previo a la intervención, Christian Cueva dejó en claro que nunca va a cambiar.

Faltándole el respeto no solo a los hinchas de Alianza Lima, sino a los de todo el Perú, la frase también cae de manera indirecta sobre Jorge Fossati. Si bien el técnico dijo que Christian Cueva es libre de hacer lo que desee, esa falta de criterio ha sido el gran talón de aquiles de ‘Aladino’.

¿Qué le puede dar Christian Cueva a la Selección de Perú?

Christian Cueva es un jugador que cuenta con un gran talento, pero ahora mismo no puede mostrar su fútbol. Lesionado, primero tiene que operarse para después agarrar ritmo y de ahí tentar un espacio en la Selección de Perú.

¿Cuándo debuta Jorge Fossati al mando de la Selección de Perú?

Jorge Fossati debutará al mando de la Selección de Perú en marzo, cuando juegue duelos amistosos ante Guatemala y República Dominicana en Lima. Luego, de manera oficial, se estrenará en la Copa América Estados Unidos 2024, cuando choque ante Chile en el primer partido del grupo A el viernes 21 de junio.