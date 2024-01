Universitario de Deportes está viendo detalles finales sobre el plantel principal para la temporada 2024, junto a su entrenador principal. Fabián Bustos parece que encontró una falencia en el armado general, que se podría solucionar de forma muy sencilla con una incorporación de jerarquía, en el mediocampo ofensivo.

Wilmer Robles Tadokoro para el Diario Depor, dio detalles sobre un nombre que podría ser considerado como solución: “El volante uruguayo Gastón Ramírez, de paso importante por clubes de Italia e Inglaterra, y últimamente en Argentina, ha sido acercado a Universitario de Deportes. Es evaluado por la dirección deportiva. Además, recordar que jugó con su selección el Mundial Brasil 2014”.

Gastón Ramírez es un volante con amplia experiencia que hasta hace poco estuvo siendo parte de San Lorenzo de Almagro. Mencionamos que hizo parte porque jugó muy poco, no trascendió y estuvo en el ojo de la tormenta por su rendimiento bastante discreto. El uruguayo actualmente está buscando un lugar donde seguir jugando, y el fútbol peruano podría ser una enorme salida.

Hace poco fue relacionado con Peñarol de su país, pero eso quedó ahí en standby ante nuevas oportunidades de seguir compitiendo. Como puede ser este caso de Universitario de Deportes, efectivamente. Entonces, ahí es donde se podría estar uniendo la necesidad con el jugador con ansias de poder seguir exponiendo su talento en cancha. Veremos cómo avanza esa situación.

¿Universitario de Deportes contratará a Gastón Ramírez?

Es importante precisar que es solamente un ofrecimiento, el cual tomaría forma siempre y cuando lo vean necesario en Universitario de Deportes desde el comando técnico. Para después, hacerle saber esa situación a la administración temporal para conocer qué tal óptimo puede ser este tipo de contrataciones. Ya que Gastón Ramírez no es un deportista cualquiera, tiene ciertos requerimientos.

¿Quién es Gastón Ramírez?

Nacido el 2 de diciembre de 1990 (33 años), en Fray Bentos, Uruguay. Actualmente, Gastón Exequiel Ramírez Pereyra está viendo la opción de salir de San Lorenzo de Argentina. Antes supo jugar en clubes como C. A. Peñarol, Bologna F. C. 1909, Southampton F. C, Hull City A. F. C, Middlesbrough F. C, U. C. Sampdoria, A. C. Monza, y Virtus Entella. También fue Mundialista con La Celeste en Brasil 2014.

¿Cuánto vale Gastón Ramírez?

En este momento, Gastón Ramírez está valorizado en 175 mil euros, según Transfermarkt. Su pico más alto en la carrera profesional fue en 2012, cuando vistió la camiseta del Southampton y llegó a estar tazado en 15 millones de euros. Su descenso es llamativo, ahí habría una pregunta gigante, de cara a poder saber las pretensiones del jugador. Junto a su estado físico, por las lesiones constantes en su pasado.