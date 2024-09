Jairo Concha fue cruel con la directiva de Alianza Lima: "No merecía que me traten de esa manera"

El recuerdo más fresco de Alianza Lima con Jairo Concha no es el mejor, aun cuando pasaron jornadas completas donde ganaron muchas cosas juntos. El volante esta vez fue claro sobre su paso por el equipo del pueblo, desde su perspectiva en Universitario de Deportes. Afirmando que sufrió un destrato que ningún jugador debe pasar, con contrato y sin el mismo. Esto lo contó en una charla extensa Jefferson Farfán en Enfocados por el canal de YouTube del 10 de la calle.

¿Alianza Lima maltrató a Jairo Concha?

Jairo Concha explicó con dolor lo que fue su partida de Alianza Lima: “Se pudo manejar mejor mi salida. Perdimos la final y cambiaron muchas cosas, entonces, yo todavía tenía contrato hasta fines del 2023 y tenía que presentarme en la pretemporada. Alianza quería que yo continúe en el equipo y yo nunca les dije que no quería saber nada, simplemente estaba dejando en claro que mi meta era ir al extranjero. Estaba esperando una oferta y como estaba empezando diciembre, los mercados no se abren todavía”.

Para el volante merengue, la directiva blanquiazul no estuvo a la altura: “Bueno, pasó creo la Navidad y me aparecí a entrenar. Me estaba esperando Raffo, jefe de equipo, con el teléfono, fue así. No me gustó más que todo porque eran tres años en el club, quería que sean frontales y tampoco que me traten de esa manera; siento que no lo merecía por lo que le di al club. Igual estoy agradecido con Alianza por los años que estuve ahí, pero es un tema que ya está cerrado”. Ahora lo vemos semana a semana con los cremas en la señal de (Disney+).

¿Qué extraña más Jairo Concha de Alianza Lima?

Desde las altas esferas en Alianza Lima maltrataron con una manera extraña al volante crema. Quien al parecer se quería quedar, pero existían otros temas por cumplir en su vida profesional: “Yo me aparecí a entrenar y ni siquiera se acercó y me dijo ‘sabes que, no queremos continuar contigo’. Alianza quería que yo continúe y yo nunca les dije que no quería saber nada de Alianza, nunca fue así. Lo que más extraño de estar en Alianza Lima es estar con mi hermano ‘Richi’ Lagos”.

Es más, la relación que tuvo con Alianza Lima fue mucho más allá. El propio Jairo Concha contó por qué usó “la 10” que antes la tuvo La Foquita antes de retirarse profesionalmente. Su comunión era absoluta con el pueblo íntimo: “Yo usé la ‘10′ porque tú (Farfán) me dijiste que la tenga. En mi meta está ponerme la ‘10′ de la selección peruana. Ustedes saben que yo soy hincha de Universitario, pero voy a decir la verdad, mi ídolo está acá al costado (Jefferson Farfán)”.

Jairo Concha jugando por Alianza Lima. (Foto: IMAGO).

¿Cuánto gana Jairo Concha en Universitario de Deportes?

Jairo Concha gana 8 mil dólares en Universitario, aproximadamente. Firmando por tres temporadas, el volante terminaría llevándose solo en sueldo un alrededor de 300 mil dólares. Siendo uno de los contratos mejor llevados, por su juventud, talento, y línea de carrera que puede seguir en el equipo de Fabián Bustos. Llegó con un cartel pesado de Alianza Lima, y hasta ahora, lo viene haciendo de forma correcta.

¿Hasta cuándo fichó Jairo Concha por Universitario?

Jairo Concha fichó por Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando en la temporada 2024, el volante de Perú estará dos años más en el cuadro de la Liga 1. Si consigue emigrar a final del 2024, seguramente tendrá la chance de salir sin problema alguno. Esa es una de las facilidades que le entregó la “U”, para hacerse con sus servicios, llegando directamente de Alianza Lima, sin previa escala deportiva.