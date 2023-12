Kevin Serna llegó a tienda íntima después de un gran año con ADT Tarma. Alianza Lima hizo las gestiones posibles para poder arrebatarle el jugador a Sporting Cristal, el extremo colombiano le llenó los ojos a todos en el universo blanquiazul, por eso el esfuerzo que se hizo, suma muchísimo. En ese caso, el veloz futbolista dio una serie de entrevistas, donde contó hechos de su vida como tal.

En una charla con Directv Sports, Kevin Serna fue bastante claro con respecto a su pasado: “Sí, a los 18 dije ‘bueno, no estoy en ningún club profesional, sea divisiones inferiores, reserva ni nada’ y lamentablemente di un paso al costado. Por cosas de la vida jugaba en campeonatos y me pagaban por ellos hasta que un día me dijeron que piense mi decisión (de retirarse), que lo reconsidere y te presentas a la ciudad de Cali. Con mi familia quedamos en intentarlo, me dijeron ‘qué pierdes’ y ahí me fui metiendo. Mírame ahora”.

Y eso abrió una pregunta importante en otra entrevista, esta vez realizada por TVPerú Deportes. Donde contó qué hizo mientras decidió darle un alto a su carrera como deportista: “Por circunstancias de la vida me había alejado del fútbol, me estaba dedicando a otras cosas, a trabajar en otras cosas que me llenan de orgullo y que me formaron como persona. Trabajé en un restaurante, vendiendo libros, en una chatarrería, estuve trabajando así un tiempo”.

Todo esto no da a pensar mucho con respecto a lo que es el pasado de cada futbolista, sea de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, o algún otro club de Liga 1. Hay mucha lucha desde antes para poder conseguir en principio un contrato profesional, y después despegar. Porque mantenerse tampoco es nada sencillo, ahí radica quizás la fortaleza de muchos talentosos.

¿Cuál es el sueño de Kevin Serna en el fútbol?

Continuando con otra parte de su emotivo recuento personal. Kevin Serna explicó cuál es el motivo en su día a día para seguir creciendo, hoy en Alianza Lima: “Mi sueño es seguir progresando, llegar a Europa, a una de las grandes ligas y por qué no una selección que siempre se sueña con un Mundial. Paso a paso, con los pies en la tierra y con humildad”.

¿Cuál es la motivación de Kevin Serna a diario?

Es más, sabe bien que no puede flaquear ante ningún hecho, porque hay personas fundamentales en su vida atrás, para sostenerlo: “Mi familia ha sido un pilar fundamental, sin ellos no podría lograr lo que tengo ahora y no solo a nivel profesional, sino personal, porque gran parte de un profesional tiene que ser el ser humano. Todos mis éxitos se los dedico a ellos y espero que me sigan apoyando”.

¿Cómo le fue a Kevin Serna en la última temporada 2023?

El futbolista colombiano tuvo un año espectacular con ADT Tarma, ahí Kevin Serna destacó de sobremanera con 6 goles y 8 asistencias en 36 partidos completados. Rompiéndola cuando enfrentó a los grandes del ambiente local, anotando goles de mucha calidad. Junto a la famosa velocidad que hasta el momento es imposible de sostener para sus rivales.