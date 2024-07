Paolo Guerrero y Chicho Salas rompieron códigos de respeto en la última jornada de Liga 1. El delantero de la César Vallejo no quiso jugar.

El partido entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo pasó a un segundo plano con esta situación donde las faltas de respeto no faltaron. La ausencia de autoridad, verdad, y algunos otros condimentos se extrapolaron en la Liga 1, cuando el delantero más representativo de los últimos tiempos, se negó a ingresar. Paolo Guerrero rompió algunos códigos de profesional, para muchos.

¿Qué pasó entre Guillermo Salas y Paolo Guerrero?

El periodista deportivo, Marcello Merizalde, en su cuenta de Twitter expuso como detalle principal, lo que fue el careo entre el entrenador de la Universidad César Vallejo, y el crack de cuarenta años: “Fuerte intercambio de palabras entre Guillermo Salas y Paolo Guerrero en el camerino de la UCV tras el partido ante Alianza Lima. Situación escaló hasta el punto de ser separados”.

De la misma manera, el reportero de A Presión Radio destacó que la decisión final de este caso ya está tomada, salvo alguna catástrofe. Por ende, mucha vuelta que darle no existe ahora mismo, tras tamaño desplante del capitán de la Selección Peruana a la institución y el propio Chicho: “Guillermo Salas no cuenta más con Paolo Guerrero para el Torneo Clausura. Independientemente, si su salida de la UCV se concreta, o no. Las razones son obvias”.

Paolo Guerrero desde que llegó esta temporada 2024 a la Universidad César Vallejo se mostró poco receptivo a los ideales del plantel principal. Todos indican que el sueldo percibido, está muy por encima de las expectativas que puede cumplir el delantero peruano. Se estaría convirtiendo cada día transcurrido, en una pésima inversión por parte del cuadro trujillano. El cual ahora mismo, parece haberle soltado la mano por completo. Mientras tanto, podremos ver sus partidos por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero conversando con Chicho Salas. (Foto: Twitter).

¿Paolo Guerrero no quiso jugar ante Alianza Lima?

Recordemos que todo lo que está pasando ahora mismo fue gracias a la negativa de Paolo Guerrero, para entrar al partido contra Alianza Lima. El comando técnico de la Universidad César Vallejo estuvo esperando unos minutos, convencer al jugador, para que entre al campo. Sin embargo, la decisión final fue que no participe ni un solo minuto, y obviamente, quede expuesto después de tamaña falta de respeto, como futbolista referente para todos en la Liga 1.

¿Qué dijo Guillermo Salas sobre Paolo Guerrero?

El delantero de la Universidad César Vallejo, fue expuesto por su director técnico ante los medios de prensa: “No sé exactamente lo que pasó, yo estaba dirigiendo adelante, si la necesidad y el pedido de mi comando técnico era el cambio por Paolo. Él decía que no estaba bien para ingresar. Eso ha sido lo que ha pasado. Ahora lo conversaremos en la interna con el señor presidente y con los directivos”.

Es más, para Chicho la situación trascendió más allá de lo que uno podía imaginarse, y las decisiones a futuro seguramente traerán castigo, tras tamaña incomodidad: “Solamente pedimos el cambio, él me dio sus explicaciones, quiero mantenerlas en reserva y tocarlas con la directiva y con él, eso queda ahí, quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”.