Estando en todas las portadas de los medios deportivos peruanos, programas de análisis y conversaciones futboleras, el posible destino de Paolo Guerrero es una incógnita, pero el periodista Diego Rebagliati brindó una luz.

Nombrado los probables clubes a los que podría llegar, el hombre de prensa analizó también la situación del ‘Depredador’.

Entendiendo que tiene 39 años, un historial de una terrible lesión, pero la convicción de dar pelea siempre, las opciones son varias.

Estando ahora mismo Paolo Guerrero en Río de Janeiro, el hombre de prensa puntualizó que el delantero peruano siempre se sintió a gusto en Brasil.

Dando los nombres de los lugares en la última presentación de Al Ángulo, Diego Rebagliati fue claro y directo.

REBAGLIATI LO VE MÁS GUERRERO

Si bien llega con un registro de 3 goles en 22 partidos con Racing Club, encontrar un club a Guerrero no será fácil, pero siempre hay opciones.

De esta manera, Diego Rebagliati brindó su comentario en el que envolvió los posibles destino del delantero peruano.

“Estoy sorprendido con la salida de Paolo de Racing. Él pidió no seguir. Me sorprende que no exista ningún rumor su futuro”, comentó en un principio Diego Rebagliati.

Siguiendo con el hilo del comentario, el hombre de prensa empezó a deslizar las posibles ligas a las cuáles podría llegar.

“Imagino que sus opciones están en Brasil. Además, sería contradictorio venir a Perú después de lo que dijo sobre la liga”, cerró el periodista.

Cierto es que Paolo Guerrero menospreció la liga peruana cuando estuvo con la Selección, pero al final y al cabo esto es fútbol y cualquier giro puede darse.