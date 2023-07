Anunciándose su final con Racing Club luego de seis meses, Paolo Guerrero terminó su periplo en la ‘Academia’. Facturando solo tres goles en 22 partidos, la salida se dio de manera improvista.

Al menos así se sintió en el ámbito deportivo peruano. Incluso dando una nota a un programa deportivo el último domingo, Guerrero estaba entusiasmado por el pase a octavos con Racing.

Declarando que la Copa Libertadores era su principal objetivo con Racing, tal parece que todo se complicó en las últimas horas y su salida se dio de manera intempestiva.

Recordando que tenía contrato hasta diciembre del 2023, al parecer todo cambió luego del partido ante San Lorenzo. Jugándose el último miércoles, Guerrero ingresó en los minutos finales, pero aportó poco.

Así pues, Víctor Blanco, presidente de Racing Club, habló sobre la salida de Paolo Guerrero.

RACING SIN GUERRERO

En declaraciones al diario El Comercio, Víctor Blanco fue claro al precisar que Paolo Guerrero estaba decidido a salir.

Manifestando que no puede brindar detalles, sí dejó una frase que podría explicar la situación: “una persona no puede estar si no es feliz”.

“Paolo Guerrero es muy querido por todos”, arrancó Blanco en sus declaraciones sobre el ‘Depredador’.

“Habría que preguntarle a él por qué decidió rescindir. Fue totalmente imposible retenerlo y una persona no puede estar si no es feliz”, cerró en la declaración a El Comercio.

De esta forma, y sin saber qué pasará con el atacante peruano, lo cierto es que se queda sin club a los 39 años, próximo a Eliminatorias, pero con la ventana de pase abierta.