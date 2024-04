Antes de las Eliminatorias para la Selección de Ecuador sonaban nombres como Ricardo Gareca o Guillermo Almada, al final el elegido fue Félix Sánchez Bas. Hubo mucha sorpresa en su designación por parte de prensa e hinchada, pero también de otro de sus rivales en CONMEBOL.

En charlas con la Radio Mundo Deportivo, el entrenador de Perú Jorge Fossati dio sus impresiones sobre la contratación del español, ex seleccionador de Qatar en el Mundial.

“También me sorprendió al igual que ustedes que la FEF se fijara en él, no discuto su capacidad ni mucho menos, pero es un hombre que desconocía totalmente el mundo futbolístico de Sudamérica, pero bueno, lo trajeron con tiempo y la FEF sabrá por qué”, dijo señalando su falta de experiencia y conocimiento sobre el fútbol CONMEBOL.

“Conozco a Sánchez Bas cuando yo era técnico de la selección de Catar, él llega a trabajar con la sub 14 creo, El venía de dirigir a los niños y adolescentes del FC Barcelona, él va subiendo escalones en la academia y llega a ser técnico de la sub 20 y luego de la sub 23. Cuando nosotros damos un paso al costado de la selección mayor, él queda como interino, en el 2017 él termina la eliminatoria”, dijo sobre cuándo coincidió con Félix Sánchez Bas.

El español alzó la Copa Asia con Qatar antes de afrontar la Copa del Mundo, a la que jugó por ser anfitrión. En el ranking general quedó como uno de los peores entrenadores de los seleccionadores de esa Copa del Mundo.

Los números de Félix Sánchez Bas con la selección de Ecuador

Félix Sánchez Bas lleva 11 partidos dirigidos con la Selección de Ecuador desde su debut contra Australia en marzo 2023. Su registro es de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas con la Tri.

Félix Sánchez Bas, el 4to mejor pagado CONMEBOL

Los 2.4 millones de dólares que recibe Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Lo superan los 2.6 millones que recibe Lionel Scaloni en Argentina, los 3.5 millones de Diniz en Brasil y los 5 millones de Marcelo Bielsa en Uruguay.