Alianza Lima está en una lucha interna bastante complicada desde lo contractual con uno de sus mejores futbolistas. Se trata de Jairo Concha, quien podría quedar libre ahora mismo, al término del mes presente. Tiene unión legal con el volante nacional hasta final de temporada, y podría irse sin dejar ningún crédito, siendo una inversión totalmente pésima desde lo económico y deportivo.

Recordemos que Jairo Concha cuando llegó a Alianza Lima estaba valorizado en 300 mil euros, una cifra para nada despreciable en el mercado internacional. Con el paso de las tres temporadas correspondientes, llegó a los 700 mil euros. Según informa en su página web el portal web: Transfermarkt con toda su estadística de medición especializada en mercado de pases.

El mediocentro mixto recordemos que fue formado al ciento por ciento en la Universidad San Martín en 2017, después pasó tres temporadas donde demostró ser un talentoso profesional. Para enamorar a todo el mundo Alianza Lima en 2021, cuando lo conocieron esa temporada y se convirtió rápidamente en el conductor del equipo de Carlos Bustos por aquel entonces.

Con el bicampeonato completado en 2022, se hizo un nombre para el mercado mundial porque normalmente los volantes de su corte no existen. Buen pase corto, cambios de juego interesantes, y trajín en la medular. Todo eso le entregó Jairo Concha a Alianza Lima en los últimos cotejos. Pero había un pendiente que no atacaron desde raíz, el cual tiene que ver con su renovación absoluta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jairo Concha con Alianza Lima?

Jairo Concha en 2020 firmó contrato con Alianza Lima por 3 temporadas más, pero eso no se extendió, no se trabajó, y casi fue dejado de largo. Mientras los blanquiazules veían otro tipo de opciones a corto plazo. Dejaban de lado a quien podría sacarlos del apuro en lo económico. Actualmente, está tazado en casi millón de euros, pero eso lo perderán de forma inmediata si no consiguen extender su vínculo contractual.

¿Cuál es el presente deportivo de Jairo Concha?

A sus 24 años, Jairo Concha es un jugador consolidado, bien visto en el extranjero, y convocado por la Selección Peruana. Debido a que sus características ofensivas sirven para cualquier planificación técnica. En este caso, ya se le vio a Alejandro Restrepo muy cerca del jugador, para ver cómo está, cómo se siente, y qué podría definir de aquí hasta el 31 de diciembre, mientras pasa la pretemporada.

¿Firmará una renovación Jairo Concha con Alianza Lima?

“Según información de Líbero, el volante de 24 años tenía una postura de renovar por una temporada más, sin embargo, desde tienda blanquiazul se buscaba que su continuidad sea más larga”. Expuso hace poco el popular medio de comunicación, ya que es el tema del momento en Alianza Lima. Para el ex San Martín, serán estas semanas claves para definir su futuro.