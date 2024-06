Renato Tapia no viajó con Perú a Estados Unidos y quedó fuera de la Copa América 2024, pero todo sería por una cuestión de dinero.

Al pasar de los días se revelan más detalles sobre la situación entre Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol. Hablándose de la falta de un seguro y de la carencia de palabra por parte de Agustín Lozano, ahora se develó que el volante habría exigido un dinero en caso se lesionaba disputando la Copa América 2024 con Perú.

La información la brindó el diario Trome a través de su edición web. Según la fuente, Renato Tapia buscó a Jorge Fossati y le expresó todo el malestar que sentía y, también, dejó en claro que no viajaría con Perú a la Copa América 2024 pues la Federación Peruana de Fútbol no quería pagarle un seguro y un dinero extra por si se lesionaba.

No dejando espacio a la doble interpretación, el medio Trome informó que Renato Tapia habría exigido el pago de 100 mil dólares mensuales por los próximos seis meses en caso se lesionaba disputando la Copa América 2024 jugando para Perú: “Lo siento mucho, pero no voy a viajar con ustedes, porque Agustín Lozano no quiere pagarme mi seguro ni mis 100 mil dólares mensuales”.

Haciendo sumas, el monto exacto que habría pedido Renato Tapia para jugar con Perú la Copa América 2024 es de 600 mil dólares, en caso terminaba lesionado. Además, el volante también exigía un seguro a la Federación Peruana de Fútbol, situación que al final no se dio.

Tapia jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Como todos recordamos, al final la Selección Peruana sacó un comunicado indicando que Renato Tapia no viajaba con Perú a Estados Unidos, mientras que el voolante hacía lo mismo en sus redes sociales. Al final, la verdad solo la conocen los involucrados y el tiempo se encargará de poner a cada uno en su lugar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Renato Tapia en Celta de Vigo?

Renato Tapia tiene contrato con Celta de Vigo hasta junio del 2024. Fichado en agosto del 2020, el volante ya va cuatro temporadas en España y es toda una institución en el plantel.

¿Cuánto es el valor de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto.