En la historia del fútbol peruano están los diversos entrenadores que aportaron mucho al deporte rey. La base formativa se conoce como el pilar fundamental para ver a los nuevos jugadores. La Selección Nacional se nutre de ellos, y por eso es considerable tener grandes entrenadores.

Dentro de ese grupo está el popular Chalaca Gonzáles, quien recordó momentos de su vida como docente en el pasado. Cuando dirigía a grandes estrellas del fútbol peruano, y sacó a cracks del nombre de Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, entre otros.

En una charla con el Diario Depor, habló sobre El Loco específicamente: “Fue un hallazgo. No fue como Farfán o Paolo, a quiénes ya lo veía desde los catorce años y sabías que iba a jugar bien. Este era un hijo de la gran…no sé quién es peor, ‘Kukín’ o el ‘Loco’. Lo encontré jugando fútbolito. Me invitaron a jugar en el Regatas. Voy y estaba con su mancha de peloteros”.

Contando anécdotas de Juan Manuel Vargas, cuando le daba severos castigos a sus compañeros de Selección Nacional: “Limpiaba carros en el mercado de Magdalena. Lo vi hacer dos jugadas, y lo llamé a la selección peruana para que se pruebe. Fue y los agarró a tabas, a todos, a Farfán, a Paolo, y se quedó para toda la vida. Vargas sabe que yo lo quiero mucho, pero es incapaz de una llamada por el día del padre, del técnico, igual que el ‘Mudo’”.

¿Quién le colocó ese apodo llamativo al padre deportivo de tantos cracks nacionales? Así contesta Chalaca: “Me lo puso Cueto. Es mi hermano del alma. Yo he jugado con Julio César Uribe, tengo una lista grande de todos los que he jugado. He jugado con Abel Lobatón. Cueto me daba pelota alta, y lo hacía para que yo me tire de chalaca, y se mataba de risa”.

“Yo sacaba de chalaca, y César se tiraba al suelo a reírse. Hay muchos que se olviden que Cueto trabajó conmigo en la selección juvenil que sacamos a Farfán y Guerrero. Cueto fue mi ayudante técnico en los noventa. Nadie se acuerda de eso. Aconsejaba a los chicos nuevos”. Cerrando su libro de anecdotario con esta serie de recuerdos alucinantes.

