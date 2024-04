Cuando juega la Selección Peruana, durante las últimas épocas no estuvo presente, pareciera que no se le da esa situación. Le costó muchísimo participar, hacerse un nombre, y traspasar lo que hace en su equipo, al combinado patrio. Ese es el caso extraño de Raúl Ruidíaz, quien todavía no encuentra su comodidad para desplegar todo el talento que tiene en su país.

Pero esta vez, un nuevo entrenador lo valora, y su nombre es Jorge Fossati en una conferencia de prensa: “Estamos felices y enterados de lo de Ruidíaz (de ser el máximo goleador histórico de su equipo). Yo tuve una comunicación con él. Es más, él recibió un material, como otros, especialmente los que están en el exterior y acá, con respecto al trabajo de la idea”.

El pasado no existe para el director técnico uruguayo, lo ha dicho en innumerables veces, por eso cuando le preguntan por los actuales considerados o los que han hecho historia. Siempre dijo Jorge Fossati que todos arrancan desde cero. La idea es que esto también pase con Raúl Ruidíaz, quien hace poco en el Seattle Sounders logró encontrar un éxito personal gigantesco.

Ahora, volviendo a las declaraciones de Jorge Fossati. El seleccionador nacional mencionó que no lo llamó contra República Dominicana y Nicaragua, porque no estaba a plena disposición. Pero que pronto seguramente habrán novedades sobre su futuro: “En los últimos tiempos tuvo problemas físicos y por eso decidimos no tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, es una posibilidad a futuro”.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz tras ser goleador histórico del Seattle Sounders?

La Pulga sabe bien que debe estar listo para los nuevos retos con su club. Por eso, destaca todo lo que viene haciendo ahí: “Voy a ser honesto. Como siempre lo he sido. Yo me siento orgulloso porque eso es un gran reto, salir de tu país y ser goleador histórico en un club muy importante, muy lejos de tu país, me llena de orgullo”.

¿Qué piensa Raúl Ruidíaz sobre su presente en el Seattle Sounders?

Bajo la misma línea, Raúl Ruidíaz sabe que debe mejorar este año. Donde jugó poco y no está cumpliendo con las expectativas: “Sé que a mí nadie me ha regalado nada, yo trabajé muy fuerte para poder lograr cosas. Me enfoco en lo grupal, pero en lo personal viene la mano, gracias a mis compañeros, eso está claro”.

¿Raúl Ruidíaz piensa en volver a la Selección Peruana?

Fuera de la trascendencia que tiene La Blanquirroja en la vida de La Pulga, se centra al ciento en Seattle Sounders al día de hoy: “Estoy orgulloso por este récord que he conseguido y espero seguir así. Deseo seguir dándole alegrías al club y a la hinchada y extender el récord, que es lo más importante”.