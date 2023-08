Después de varios días de incertidumbre, Alianza Lima hizo conocer a su nuevo entrenador, se trata de Mauricio Larriera. El uruguayo regresa a La Victoria después de 16 años.

Aunque en el plantel blanquiazul actual no hay nadie que lo haya conocido, en el fútbol peruano existe alguien que sí lo conoció. Nos referimos a Felipe Rodríguez, quien fue dirigido por el charrúa en Defensor Sporting (2014-2015) y Godoy Cruz (2017-2018).

“Yo jugaba en Primera División (Boston River, Cerro, El Tanque Sisley), pero no destacaba. Fue Larriera quien me llevó a un club grande de Uruguay como es Defensor Sporting… Tuve la suerte de tenerlo nuevamente en Godoy Cruz. Me tenía mucha confianza. Eso me ayudó mucho en el fútbol.”, comentó en una entrevista para Diario Depor.

Además, el popular Felucho contó cuál es el estilo de juego del nuevo director técnico de los íntimos. Resaltando que es alguien innovador y que apuesta por los jóvenes.

“Tiene un esquema definido. Obviamente, ha cambiado mucho desde que me dirigió, ganó hace poco con Peñarol. Es un técnico innovador, estará bueno verlo en el fútbol peruano… Apuesta por los jóvenes, pero por los que están bien, los que considera mejor para su idea de juego”, indicó.

Por último, el actual jugador de Cusco FC se sinceró y considera a Mauricio Larriera como su padre en el fútbol y confía que le irá bien en la Liga 1.

“Mauricio es como un padre futbolístico para mí. Espero que le vaya bien, pero menos contra nosotros. Siempre hablamos por teléfono. Es una persona que quiero mucho. Es muy respetuoso, educado, estoy seguro de que le irá bien en el fútbol peruano”, expresó.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1?

Disputadas 6 fechas, en lo alto de la tabla de posiciones de la Liga 1 se encuentra Sporting Cristal, FBC Melgar y Universitario de Deportes con 14 puntos cada uno, mientras que en el descenso se ubican actualmente los equipos Binacional (3 unidades) y Unión Comercio con 1 punto en el Torneo Clausura.

¿Cómo va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana de los equipos de Liga 1?

A día de hoy los equipos peruanos que se metieron en la actual edición de la Copa Libertadores Sudamericana están completamente eliminados. Ahora queda esperar la siguiente temporada para conocer al campeón, subcampeón, y otros conjuntos que ansíen los puestos internacionales.