El vóley en nuestro país, es uno de los deportes más representativos por debajo del fútbol. Aunque comparando los logros, se puede decir que la disciplina de la net alta, ha traído más alegrías al Perú.

No obstante, en los últimos años el vóley ha tenido un tremendo bajón, por temas de reestructuración y por falta de referentes en el seleccionado. Además, una de las mejores jugadoras del equipo, como Ángela Leyva, al parecer ya no quiere ser convocada a la blanquirroja.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Bolavip , el presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) Gino Vegas, explicó las razones de la ausencia de la ex capitana de la bicolor.

“Ángela fue convocada, le hemos enviado una carta, no se ha comunicado con nosotros, hay personas de la Federación que han intentado comunicarse y ella cerró, aparentemente las puertas, porque no ha llamado, no ha mandado ninguna carta”, mencionó el presidente de la FPV.

Luego, Gino Vega añadió que la actual jugadora de Belediyespor de Turquía no habló con ningún encargado de la federación, por más que el entrenador del combinado patrio le sugirió que converse con ellos.

“Ella, cuando se retiró el año pasado, con la federación no habló. Habló con el entrenador, pero el entrenador le dijo que sería bueno que se comunique con la federación, porque ellos son los que convocan al final y no tuvimos ninguna comunicación de parte de ella, ya es un problema de ella. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a recibirla el día que ella quiera comunicarse, pero no tenemos ninguna respuesta; entendemos que el silencio otorga y que su decisión es no asistir, es lo que presumo yo”, señaló.

“Porque si ella quisiera, debería haber dicho ‘sí quiero, tengo esta dificultad’. Pero, no lo ha hecho”, agregó.

Por último, el presidente de la FPV dejó en claro que su alejamiento de la atleta peruana es por motivos personales y que desconoce eso; y que las llamadas al principio eran contestadas, luego ya no.

“A mí, el seleccionador me comunicó cuando habló con ella y le dijo que se retiraba por motivos personales, pero ¿Cuáles son esos motivos personales? No las conozco, ella es la que tiene que comunicarse… La hemos llamado, habido gente este que se ha tratado de comunicar con ella y al principio contestaba, luego ha cortado, depende de ella nada más”, finalizó.