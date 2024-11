Alianza Lima debe ser considerado como un club donde el criterio mínimo parece no existir. Porque uno de los jugadores más regulares y queridos por todos en el universo victoriano, estaría próximo a salir. Con motivo de no tener minutos en el primer equipo, por no ser del gusto del todavía, actual entrenador: Mariano Soso. Te contamos todo lo que se conoce hasta el momento, sobre este complicado presente en el equipo del pueblo. Donde podrían errar de manera categórica

¿Qué jugador se marcharía de Alianza Lima?

Información que parece de interés para los hinchas de Alianza Lima. Quienes creían que podrían estar muy tristes en estos momentos, pero siempre se puede caer más bajo: “Se ha filtrado que el técnico íntimo dejaría fuera a un futbolista valorado en 700 mil euros para darle lugar a un joven delantero. Diario Líbero, a través del periodista Diego Sotomayor, Jesús Castillo no estaría convocado a pesar de haber tenido protagonismo mediático durante la semana y tener contrato hasta 2026”.

¿Por qué se iría Jesús Castillo de Alianza Lima?

De esa manera, para entrar más a fondo, con lo mencionado anteriormente. Revelado con lujo de detalles ahora, por el comunicador del Diario Líbero , quien destaca lo que vivió el jugador este último fin de semana. Antes de que termine la Liga 1 de manera oficial: “Jesús Castillo había declarado ‘Vamos a esperar el partido con mucha fe para ganar’ refiriéndose al duelo contra Cusco FC. Sin embargo, recibió la noticia de que quedaría fuera de la lista. Definitivamente, no está en los planes de Soso”.

Dicho y hecho, lo que avisó, terminó sucediendo. Lo replica en su artículo previo al partido de Alianza Lima vs. Cusco FC. Donde claramente el volante de lucha no tuvo participación directa, y por esa razón miraría con buenos ojos un préstamo urgente: “El lugar de Castillo sería ocupado por Víctor Guzmán, un joven delantero que Soso viene considerando en varias convocatorias recientes para ganar experiencia y minutos en el campo. Además, Paolo Guerrero también formaría parte de la lista para este decisivo encuentro”.

¿Alianza Lima puede mantener aún a Jesús Castillo?

Los próximos días serán claves para saber, en principio, si Mariano Soso se queda en el equipo del pueblo. Después de eso podremos tomar como determinación si Jesús Castillo continúa en el plantel principal de los blanquiazules, porque en la interna es bien considerado por sus compañeros. Pero si continúa su proceso el entrenador argentino durante la temporada 2025, está confirmado que no seguirá, y deberá ver una oportunidad profesional fuera del barrio de Matute.