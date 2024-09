El partido que le vendrá a Universitario de Deportes no será uno común y silvestre, se tratará de uno que tiene una importancia especial porque se romperá una consulta general dentro del mundo merengue. Los cremas ahora pueden decir que están con el pecho inflado, porque cuentan con dos profesionales de excelente presente para una posición vital. El arco es algo que le trae un dolor de cabeza a Fabián Bustos, pero es un malestar de los buenos según los que más saben de la dirección técnica.

¿Quién será el portero titular de Universitario de Deportes?

Gustavo Peralta expone la información que responde a la pregunta principal: “A la ‘U’ no le ha caído nada bien que Ordoñez dirija ese partido. No le ha caído bien. Mañana se va a confirmar un poco el 11. La pregunta pasa: ¿quién va a tapar el domingo, Britos o Diego Romero? Creo, que sin que todavía sepamos, que va a parar como 11 mañana Fabián Bustos, que va a ser Sebastián Britos el arquero en Sullana y que no se analiza una rotación de arquero en lo que resta del Clausura”.

Lo que nos da a entender el periodista de L1 MAX, es que la experiencia en este caso se impone al buen momento de un jugador que recién está dando sus primeros pasos como profesional. Lastimosamente, en la portería solo juega un intérprete por partido, es un puesto que termina siendo muchas veces injusto, ya que no pueden haber dos intérpretes. Entonces, veremos al veterano de nacionalidad uruguaya en el partido contra El Vendaval del Norte por la señal de (Disney+).

En este caso, Diego Romero deberá esperar un poco más para poder ver sus minutos en el primer equipo. Recién llegado de la Fecha FIFA con la Selección Peruana, estaba con la ilusión de continuar su crecimiento en Universitario de Deportes, pero tras la vuelta de Sebastián Britos, hay una determinación clara del profesor Fabián Bustos. Quien escoge a quien más conoce, pero no dejará de cuidar al canterano, eso se sabe por información interna.

¿Cuál es el valor actual de Diego Romero?

El portero de Universitario de Deportes llegó procedente de las bases formativas de Carlos Stein en la temporada 2018. Donde demostró categoría y una talla por encima del promedio (1,88 m). El futbolista nacido en Chiclayo está tazado en este momento en 700 mil euros, según cuenta la página especializada, Transfermarkt. Por ende, es un producto preciso para poder ser vendido para esta temporada o la siguiente.

¿Cuáles fueron las estadísticas de Sebastián Britos en la temporada 2023?

Sebastián Britos llegó esta temporada a Universitario de Deportes con 40 partidos jugados en el Liverpool de Montevideo. Además, se coronó campeón nacional de Uruguay y solo recibió 37 goles. Tuvo la oportunidad de firmar contrato con uno de los grandes del fútbol en su país, pero primó el proyecto merengue para el veterano profesional. Quien seguramente se estará retirando en tienda merengue en las siguientes campañas.

Sebastián Britos y Diego Romero en Universitario de Deportes. (Foto: Composición Twitter).

¿Quién recomendó a Sebastián Britos en Universitario de Deportes?

Yendo un poco al archivo periodístico, declaraciones pasadas del protagonista, el propio portero habló del ex técnico de Universitario de Deportes en Sport 890 (programa uruguayo). Dándole los créditos para esta oportunidad de su vida profesional, donde encajó a la perfección debemos asegurar: “Creo que Fossati fue el que puso mi nombre sobre la mesa y espero comunicarme con él para agradecerle. También me llamó Guastavino a contarme todo sobre el club”.