Juan Reynoso sigue siendo el entrenador principal de la Selección Peruana, con todo el revuelo que pasó después de la última Fecha FIFA, nada cambió al día de hoy. Las negociaciones siguen su puerto, el presente del director técnico nacional parece no cambiar. Y un detalle importante, es el que vamos a desarrollar a continuación.

Lo cuenta Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter: “Sobre Juan Reynoso y la FPF: Todavía está todo lejos en la negociación. “El tema está verde”, dice la fuente. Hay que señalar que mientras no se concrete el finiquito del contrato, no se puede avanzar en reuniones formales con otros técnicos. La idea de la comisión es tener al nuevo DT durante el mes de enero”.

El periodista de PBO Campeonísimo no solo nos revela la tranquilidad que hay en el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Si no que también, existe un deseo paciente de poder ver el nuevo nombre para el cargo que estaría dejando Juan Reynoso si se confirma su salida en las próximas semanas. Eso no le gustará tanto al hincha del combinado patrio, quien exige, de una manera casi obligatoria, la salida del Cabezón.

Todo esto pasa en horas después de que el propio entrenador ex Cruz Azul y Puebla en México, decidiera poner trabas legales bien fundamentadas para su despido inmediato. Desde su entorno más cercano, precisamente su abogado, se dijo que el tema no será nada sencillo como muchos imaginaban. Sin embargo, con el paso de los días, todo fue yéndose por el lado de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué dijo el abogado de Juan Reynoso sobre su contrato?

Mathias Fariña está liderando la negociación entre ambas partes, el abogado personal de Juan Reynoso dijo en PBO Campeonísimo: “Es mentira que estemos exigiendo dinero para irnos. Él no está dispuesto a renunciar, porque entiende que no es lo mejor para la selección, para el fútbol peruano. La opinión de la gente es válida, pero es desde afuera. El contrato es claro y justo para ambas partes. Acá no se está pidiendo plata. Ahora tienen que tomar una decisión en la FPF, si es que lo quieren sacar”.

¿Cuándo podrían despedir a Juan Reynoso de la Selección Peruana?

Eso con el tema del dinero y lo que costaría sacar hoy por hoy a Juan Reynoso de forma abrupta. Según medios locales, el monto final estaría rondando los 2.5 millones de dólares aproximadamente. Además, como dato principal, el 1 de diciembre, fecha del próximo directorio, se confirmará esto y se anunciará el final del vínculo, si es que antes no se llega a un acuerdo. Veremos cómo termina ese detalle.