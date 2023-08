Universitario de Deportes derrotó de visita a FBC Melgar por 1-0 y se convirtió en el único líder del Torneo Clausura, tras jugarse la séptima fecha. El escenario donde se jugó fue en el estadio Monumental de la UNSA.

Sin embargo, en la conferencia de prensa hubo un momento incómodo donde los protagonistas fueron el entrenador de los cremas, Jorge Fossati y una periodista. Es que este último le preguntó sobre el gol de Alex Valera, donde indicó que fue un tanto fortuito, algo que molestó al DT uruguayo.

“Decir que fue un gol fortuito, es como decir que Valera andaba por ahí y el arquero se la dio, por eso no estoy de acuerdo. Cómo no voy a estar contento con el rendimiento del equipo. No ganamos por una jugada fortuita”, mencionó.

Por último, el estratega charrúa dejó en claro, que a pesar del triunfo ante los rojinegros no han definido nada y que se pondrá a planificar el próximo duelo que tendrán.

“Este partido no define nada. Estamos felices por volvernos a Lima con 3 puntos, pero a seguir trabajando con humildad y autocrítica. A pensar en el siguiente rival, que es el duelo más importante del año”, comentó.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 12 de agosto a las 19:00 hrs. (hora peruana) en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate contra Binacional.