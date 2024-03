Alianza Lima es un club lleno de títulos, tradición y grandes jugadores. Pasando por sus filas los más ilustres talentos de la historia del fútbol de Perú, la temporada 2003 se recuerda como una de las más exitosas. Reuniendo a gran parte de las canteras del cuadro íntimo, ese año ganó brillo un joven Jefferson Farfán de 19 años y también los focos se posaron sobre un excéntrico extranjero.

Teniendo en sus filas Alianza Lima en el 2003 a cracks como Jefferson Farfán, Guillermo Salas, José Soto o Waldir Sáenz, la dirigencia vio conveniente fichar a Nicolás Tagliani. El excéntrico delantero argentino llegaba desde Colo Colo y rápidamente se ganó el corazón del hincha íntimo con su entrega y picardía.

Gol de Nicolás Tagliani a Universitario. (Video. YouTube)

“Cuando llegué se me plantaron cuatro de la barra en el medio de la cancha. Les dije ‘¿quiénes son ustedes para mandarse adentro de la cancha?’. Y uno se me hizo el loco y me puso una nueve milímetros en la cabeza. ‘Yo soy el que manda acá, el Comando Sur’. Estaba con cuatro, agarré a dos. Nos matamos ahí en el medio de la cancha. Dije acá o me hago caudillo o me matan. Y al otro día el tipo la entendió toda y me dijo ‘loco, acá no te va a faltar nunca nada, lo que hiciste vos acá no hizo nadie’”, recordó Nicolás Tagliani en charla con Bolavip Argentina.

Este tipo de historias tiene Nicolás Tagliani, aquellas en las que reina el folclore, el peligro y lo pintoresco. Ahora con 49 años, su recuerdo de cuando tuvo 26 en Alianza Lima todavía está claro. Saliendo campeón en la temporada 2003 de la Liga 1, al delantero argentino lo recuerdan por dos grandes cosas: su gol a Olimpia en la Copa Libertadores y su tanto a Universitario en un clásico.

Colocando constantemente fotos y videos en su Instagram sobre vida, hay dos temas que resaltan en casi todas sus fotos: su amor por Boca Juniors y por su familia. Posteando constantemente videos, también aparecen seguido Jefferson Farfán y las camisetas de Alianza Lima.

Teniendo mil historias, alguna vez declaró para el ‘Blog Íntimo’ sobre el amor que le tiene a Alianza Lima. Haciendo un paralelismo sobre su pasión, incluso lo comparó con Boca Juniors: “Alianza Lima es algo mágico. Se me metió dentro del corazón, por eso festejé los goles como lo hice. Es un club gigante, es un sentimiento inexplicable, lo llevas dentro de la piel y fluye. No tiene nada que envidiarle a Boca Juniors en ese aspecto, por la pasión”.

Tagliani y su pasión por la 12

Ahora retirado del fútbol, Nicolás Tagliani puede dar rienda suelta a su pasión más grande: ir a ver a Boca Juniors con la 12, la barra brava oficial: “Empecé a hablar de fútbol con el uno, dos o tres de la barra y, bueno, después obviamente te inspeccionan, todos te miran. Vieron que yo iba para adelante. Estoy con ellos hace cuatro o cinco años. Yo no soy barra ni nada, yo soy hincha de Boca y ellos la tienen re clara”, comentó en íntima charla con Bolavip Argentina.

Amigo de Jefferson Farfán, y feliz de ver a Carlos Zambrano en Boca Juniors, Nicolás Tagliani no ha perdido ese espíritu alegre y loco. Quizá siendo recordado más por su entrega que por sus goles en Alianza Lima, sin duda es parte de la historia íntima y de los cracks que consiguieron el título del 2003.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Qué pasó con Nicolás Tagliani?

Nicolás Tagliani fue un delantero que vistió los colores de Alianza Lima en el 2003. Apodado el ‘Loco’, ahora está retirado del fútbol y es agente de jugadores. Además, ya no oculta más su pasión por Boca Juniors y va a la ‘Bombonera’ junto con la 12, la barra brava del cuadro ‘Xeneize’.

¿Cuáles son las estadísticas de Nicolás Tagliani en Alianza Lima?

Nicolás Tagliani marcó tres goles con Alianza Lima en la Copa Libertadores. Vistiendo el número 9, también se recuerda mucho su gol a Universitario y posteriormente la obtención del título en el 2003.