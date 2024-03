Al parecer, Gabriel Costa no solo no tuvo el mejor partido contra Sporting Cristal, sino también perdió la tranquilidad con la hinchada de Alianza Lima. El atacante nacionalizado peruano disputó un partido terrible, no fue solución en ningún momento para Alejandro Restrepo. Sus ganas, ideas futbolísticas, y resoluciones dejaron mucho que desear. Pero eso no quedó ahí nada más.

El Gabi también se la agarró con unos hinchas que estaban en la zona preferencial del Estadio Nacional de Lima. Según pudo conocer Bolavip, existieron reclamos para el ex Colo Colo en Chile y Rentistas en Uruguay, por su poca entrega. Otro de los señalados ante el pésimo momento del cuadro íntimo, fue Carlos Zambrano. El León no se inmutó, y continuó en lo suyo.

Quien captó el momento donde Gabriel Costa mandó a callar a los hinchas fue el fotógrafo Diego Ormeño. Quien hizo público el momento exacto donde el jugador que supo ser campeón en Sporting Cristal, hizo señas hacia la zona donde estaban estos fanáticos. Tiempo después, el propio tuit desapareció, pero se pudo captar la secuencia donde Costa se dirigió a los hinchas.

Los partidos de Alianza Lima con Gabriel Costa desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Mediante las redes sociales sepultaron al seleccionado peruano con Ricardo Gareca. Se pueden ver afirmaciones de este nivel: “Me van a matar con lo que voy a decir y probablemente luego lo borre… peeero las jugadas que hizo Gabriel Costa en este partido me hacen pensar bastante. Pases sencillos y se la entrega al rival, la pierde y regresa trotando, cero ganas, etc”.

Periodistas como Renato Luna criticaron el accionar del extremo en cancha, demostrando que quizás los comentarios no estaban siendo desatinados, y era innecesario que reaccione así el jugador: “Gabriel Costa juega al ritmo de un partido solteros contra casados”. Lo cierto es que esta vez parece que se equivocó, y no se lo perdonarán.

¿Qué opinan los fans sobre Gabriel Costa?

“Que Gabriel Costa haya sido el jugador que metiera el gol en el empate de la final el año pasado fue lo peor que le pudo pasar a Alianza. Qué jugador sin alma”. Fueron otros de los mensajes en contra de Basilio, por su rendimiento por debajo de lo esperado. No gustó para nada lo que hizo en cancha, y el Estadio Nacional se lo hizo saber, como también en X, antes conocido como Twitter.

¿Los hinchas pierden la paciencia con Gabriel Costa?

La respuesta es clarísima, esta última reflexión nos responde que sí, ya están cansados de su intermitencia: “¿Hasta cuando Gabriel Costa seguirá en Alianza Lima? Debieron echarlo a finales del año pasado”. Entonces, habrá que ver si revierte este pésimo momento, o se deja estar hasta que termine el año deportivo. Todo está picante ahora mismo en Matute.