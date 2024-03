La derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal está trayendo varios comentarios encima. El principal culpable para muchos es el entrenador principal, el colombiano Alejandro Restrepo demostró por lo menos ayer no estar a la altura. Enderson Moreira le dio un repaso desde lo táctico, volteando un partido que parecía favorable para el equipo del pueblo. Lastimosamente, el triunfo fue rimense, y se activaron las alarmas

El periodista deportivo y catedrático, en su cuenta de X, soltó el detalle sobre esta situación. Ernesto Cavagneri la tiene clarísima, sabe que la situación de Alejandro Restrepo hoy no da para más tras el resultado contra Sporting Cristal: “Luis Zubeldía asoma como opción ante este mierd… Yo no tengo la culpa de estar bien dateado. Esto no puede seguir así”.

Fuera de ser un profesional de las comunicaciones, también es hincha, pero está bien informado sobre lo que pasa en Alianza Lima. Por eso, mucha gente lo siguen en su página de Twitter. Ernesto Cavagneri es casi una voz cantante del universo blanquiazul, de cara a lo que significa el futuro inmediato del equipo del pueblo. Entonces, vamos a ver qué sucede con el profesor Alejandro Restrepo.

De darse todos los pasos correctos para llegar a Luis Zubeldía, la institución victoriana habría conseguido algo que muchos clubes aún no lograron. Significaría un salto de calidad espectacular en el sentido de entrenador, dándole en la tecla con el argentino. Quien tuvo chances de trabajar en Ecuador, Brasil, y hasta en su propio país. Pero se tomó este tiempo para poder descansar.

Si Alianza Lima le llena los ojos, todo sería muchísimo más sencillo, podría refaccionar todo lo que no funciona al día de hoy en el plantel principal. Atrás quedarían los cuestionamientos que llevaron a la una posible salida de Alejandro Restrepo. La idea principal es que el conjunto íntimo tome de ahora en adelante decisiones acertadas, por eso el nombre de Luis Zubeldía, toma potencia.

¿Quién es Luis Zubeldía y por qué suena en Alianza Lima?

El entrenador argentino de 43 años, nacido en Santa Rosa, en Argentina, actualmente está libre después de trabajar con éxito rotundo en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Luis Francisco Zubeldía está viviendo un descanso, un año sabático, pero se podría activar bajo cualquier duda, por eso, en Alianza Lima lo ven muy bien, para un proyecto a largo plazo.

¿Cómo le gusta jugar a Luis Zubeldía?

Durante su última estancia en LDU de Ecuador se pudo ver una predilección por el sistema de 1-4-2-3-1. Poblando mucho el mediocampo, teniendo variantes por las bandas, y demostrando estar en un rendimiento físico apto para la competencia más dura. Así es como se llevó la Copa Sudamericana contra el conjunto de Fortaleza de Brasil. Podría calzar tranquilamente para Alianza Lima.