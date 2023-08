Luego de varios días, donde hubo un terremoto mediático, la voz de un jugador pedido por la gente, se hizo escuchar. Gino Peruzzi fue sumamente claro, a la hora de describir sus sensaciones sobre lo que pasa en Alianza Lima.

El lateral derecho argentino, en una charla directo con ESPN Perú, confirmó que está listo para poder jugar, si así lo desea su director técnico: “Estoy contento de estar nuevamente a disposición y a las órdenes de Nixon. Esperando una nueva oportunidad”.

Para Gino Peruzzi está claro el tema del momento en el cuadro blanquiazul, hay muchos rumores de mal clima: “Tratamos de estar al margen. Obvio que se escuchan esas cosas. Hay un plantel con mucha experiencia y sabemos manejar. Nos tocó perder puntos y nos duele, queremos ganar, salimos a ganar en todas las canchas, en todos los partidos. No se nos dieron y los rivales están firmes, no están perdiendo tantos puntos, por eso nos sacaron esta diferencia, pero creo que todavía falta mucho”.

Dejando en claro que no se olviden de Alianza Lima, sus rivales directos en Liga 1: “Sabemos que no podemos perder más para seguir peleando el Clausura, pero estamos muy tranquilos. Acá no hay ninguna crisis, el grupo está entero. Dolidos en su momento por la salida de ‘Chicho’ porque no es algo lindo, no lo merecía, pero fue una decisión de la gerencia. Ellos decidieron que era lo mejor”.

Ahora, sobre la salida de Guillermo Salas, dejó un mensaje de agradecimiento: “Nosotros agradecidos con él y con su cuerpo técnico porque hemos conseguido cosas importantes. Hay que dar vuelta a la página y seguir, pero como te dije: no hay ninguna crisis. Estamos unidos y confiados. Sabemos el plantel que tenemos y podemos dar pelea”.

Finalmente, comentó cómo está ahora mismo El Rifle en Colombia, Andrés Andrade ya se comunicó con la gente de Alianza Lima: “Hablé con él. Está dolido por lo que está viviendo. Sabe que cuenta con nosotros. Le toca pasar por este duro momento, son cosas tristes de este deporte. Toca apoyarlo, que se recupere tranquilo, que aquí lo esperamos”.

