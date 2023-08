Y cuando el rio suena es porque piedras… Se vienen años decisivos para Golden State Warriors porque decideron prescindir de un proyecto a largo plazo y ahora le apostaron a ganar otro título cuanto antes. En este contexto, Stephen Curry hizo una triste confesión sobre su retiro de la NBA. ¡Malas noticias para los Dubs!

Los Warriors salieron de James Wiseman y Jordan Poole por jugadores experimentados de la NBA como lo son Gary Payton II y Chris Paul. Golden State es más que consciente que se debe aprovechar el nivel élite con el que todavía juega Curry. Y eso que no habían escuchado la confesión de ‘El Chef’ que habló sobre el retiro.

Stephen Curry viene de promediar por juego 30.5 puntos en los NBA Playoffs 2023 y tiene contrato con Golden State Warriors hasta el final de la temporada 2025-26. Sin embargo, ya es la segunda ocasión que el máximo anotador de triples de la historia habla sobre el retiro. ¡Oh, oh!

Malas noticias para Warriors: Curry hizo una triste confesión sobre su retiro de la NBA

Primero, Stephen Curry le dijo al portal BackstageOL que “siento que sino me pongo nervioso o sin adrenalina, esa será la señal de que debo renunciar porque no importará“. Luego, llegó la triste confesión de la estrella de Golden State Warriors que le pone presión al equipo de San Francisco con una palabra que no deja de ser una mala noticia: retiro.

“Los pensamientos (sobre el retiro) se deslizan sobre cómo se ve realmente esa línea de tiempo. Sé que casi pone en perspectiva lo importante que son estos próximos dos o tres años en términos de duplicar el nivel en el que quiero estar y seguir jugando, y llevarlo al límite tanto como pueda. Me encanta el hecho de que la línea de tiempo casi me da mucha más motivación ahora para aprovechar cada oportunidad que tengo porque, ya sabes, la pelota dejará de rebotar en algún momento“, sostuvo Curry en el programa Today (Hoy) del canal NBC.