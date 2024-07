Es momento de jugar un poco con el tiempo para tratar de entender por qué dos jugadores de la Selección Peruana, hoy por hoy, la pasan tranquilo, lejos de la polémica absoluta. En este caso, utilizamos saltos de tiempo, pero con una sola medida, aprender juntos porque Christian Cueva hoy es casi un ex jugador. A comparación de la vigencia de Luis Advíncula en Boca Juniors, y Oliver Sonne en el balompié de Dinamarca, con excelentes rendimientos.

¿Quiénes son los jugadores que piensan distinto a Christian Cueva?

El Vikingo expuso en el programa Sin Cassette, entrevista con Michael Succar, habló sobre lo que es ser un jugador de élite: “Te lo pongo así. Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él, ¿Entiendes? Yo jugaba fútbol así no me pagaran, yo siempre estaba en la cancha entrenando, intentando mejorar porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas”.

Oliver Sonne a comparación del pensamiento promedio peruano, expone todo lo que sacrifica en el día a día, para poder rendir a carta cabal, como manda el esfuerzo de su trabajo: “Ese es mi trabajo: dormir temprano, tomar mucha agua, comer sano, no salir de fiesta, no salir a tomar. En eso estoy concentrado. Claro que salgo divertirme con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. Estoy concentrado en eso. Por eso me pagan”.

Por otro lado. Luis Advíncula en el programa de Youtube; La Lengua, disparó algo que solo cumplen los jugadores que se sienten tranquilos con su vida y desean respetar el oficio que le entregó la vida: “Si ganaste un partido y tienes ganas de salir a una discoteca, puedes salir. ¿Por qué no vas a salir? Si al otro día tienes libre. Eres una persona común y corriente. ¿Por qué no puedes salir a divertirte?”.

Christian Cueva en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Bolt también reveló que hoy por hoy, está lejos de la vida bohemia: “No me gusta mucho. Tampoco me estaba yendo bien. (…) Yo sabía el momento en el que estaba. Sabía que en algún momento iba a pasar, pero tampoco voy a ser hu**** y me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito para salir. En el fútbol, hay momentos para todo”. ¿Christian Cueva los habrá escuchado? Claramente no, una pena. Ojalá recapacite.

¿Cuál es el valor actual de Oliver Sonne?

El valor en el mercado de Oliver Sonne, es de dos millones de euros aproximadamente. Hoy en el Silkeborg IF de la Superliga, se viene haciendo un nombre interesante. Por eso es llamado a la Selección Peruana de Jorge Fossati, además, se le suma que marca golazos, apareciendo en equipos ideales semana a semana en el balance de la Liga local donde ahora juega.

¿Cuál es el valor económico de Luis Advíncula?

Según la información de Transfermarkt, hoy por hoy el jugador de Boca Juniors está tazado en 1 millón de euros. Luis Jan Piers Advíncula Castrillón, a sus 34 años, está en el mejor momento de su vida deportiva. Hoy por hoy está peleando cosas su equipo en Argentina y requiere de la potencia del defensa peruano para lograrlas.