Es el momento que quizás muchos no creían que iba a suceder, pero terminó llegando. Dejar salir a uno de sus mejores jugadores, podría ser un error. En este caso, Hernán Barcos es casi todo para Alianza Lima, y si se va por una mejor oportunidad, se podría decir que el torneo local se acaba ahora mismo. De concretarse su salida. Vamos a la situación que es la más importante en el día.

¿Hernán Barcos se marchará de Alianza Lima?

En esta nota extensa, habló sobre su presente inmediato, y obviamente, también su futuro de cara a lo que será el ambiente profesional: “Me estoy sintiendo bien. Yo voy semestre a semestre. O año a año. No le doy mucha bola a la edad, sino a cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, me siento capaz, estoy tranquilo. Y si Dios quiere, puedo jugar un año más. Todavía estoy teniendo ofertas de clubes”.

El periodista José Varela hace la contra pregunta, demostrando estar atento a todo lo que le está mencionando El Pirata en este momento. Llegando ahora una afirmación que puede servirle mucho a los hinchas blanquiazules: “No, no te voy a contar nada (risas). Estoy teniendo algunas ofertas, pero la verdad es que estoy feliz en Alianza y estoy tranquilo acá, hasta que Alianza me diga gracias”. Si se queda por estos lares, podremos verlo en (Disney+), todos sus partidos de Liga 1.

¿Qué significo perder el campeonato de Liga 1?

También, el capitán de Alianza Lima reflejó por qué perdieron el Torneo Apertura 2024: “Nos dolió porque se hicieron las cosas bien, por detalles nos quedamos afuera de las dos competiciones; quedamos lejos del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores nos quedamos ahí, por detalles, y eso es lo que más incomoda porque tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico, tenemos el soporte del club que está siempre atrás nuestro, nada nos faltó en cuanto al apoyo, solo nos faltó un poco más a nosotros adentro (del campo)”.

Hernán Barcos en Alianza Lima este Torneo Clausura 2024. (Foto: IMAGO).

Hernán Barcos fue muy reflexivo en estos conceptos, tomando la palabra de todo el grupo que hoy comanda como máximo líder en el camerino aliancista: “Obvio. Si no llegamos es por un poquito más de cada uno. Todos tenemos que hacer una autocrítica y ver el porqué de no llegar y eso es lo que ahora estamos haciendo, y trabajando para que en el Torneo Clausura no vuelva a suceder”.

Y también, entregó ejemplos de porque ahora están mejor: “Sí, porque los partidos que había que ganar, se perdieron, y después tuvimos un montón de incidentes en el medio que no nos dejaron avanzar. Varias lesiones, expulsiones, en muchos partidos de altura quedamos con uno menos, por ahí en el primer tiempo, y esto obviamente te cuesta mucho más. Pero este semestre que viene esperamos hacer las cosas bien y tratar de cada uno hacer autocrítica y perfeccionar lo que veníamos errando”.

¿Qué piensa sobre el director técnico de Alianza Lima?

Hernán Barcos acá respalda el trabajo de Alejandro Restrepo: “Porque el equipo sabe a qué juega. Se tiene una idea de juego. A veces se puede pactar el juego de una manera u otra, o no la podemos desempeñar de la mejor forma, pero la idea está. El trabajo se hace, el cuerpo técnico creo que hace un gran trabajo y todos acá estamos convencidos de eso, no solamente yo, sino todo el grupo, y el club también, por eso le dan el respaldo”.

¿Cuáles son los motivos para la continuidad de Alejandro Restrepo?

De la misma manera, expuso lo que siente por su entrenador: “Trabaja mucho. Está siempre en los detalles tratando de que todo el mundo esté bien, es muy humano, -que es importante para todo el manejo de grupo-, se puede conversar tranquilamente, te pide un consejo cuando a veces yerra o mira que estamos yendo bien, pregunta y quiere saber qué vemos nosotros. Y eso es importante para la confianza nuestra y de él también para que sepa de que el grupo está a su favor y que todos queremos lo mismo en Alianza”.