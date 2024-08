Cuando el hincha pide mejorar las cosas, solo deben hacerse cargo los jugadores, aguantar esas críticas y levantar cabeza de manera inmediata. Lo ideal sería que no hubiera una contestación para que se evite algún problema extra, pero en este caso eso no se cumplió a carta cabal. Alianza Lima empató contra ADT Tarma de local, siendo el foco de las críticas por sus seguidores, quienes le cantaron efusivamente con frases bastante ejemplares. Porque ese tipo de resultados no se pueden permitir.

¿Qué dijo la hinchada de Alianza Lima?

Apenas acabó el duelo, donde todo culminó 0-0, la hinchada popular de Alianza Lima, lanzó el siguiente cántico: “Queremos jugadores que quieran campeonar”. Volviéndose muy rápido en tendencia porque al final quien gritó sus colores, son los hinchas que ahora mismo están molestos por todo lo que ha pasado con el equipo del pueblo. Por ende, buscan respuestas en su primer equipo, y no hubo una buena recepción por uno de los principales referentes, que le dio un palito a sus hinchas más cercanos.

¿Cuál fue la respuesta de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano expuso que el partido contra ADT Tarma fue bastante molesto, pero se deben olvidar de manera inmediata: “Lamentablemente, cuando no se gana suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando, pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aun así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana”. Todo esto lo vimos por la señal de (Disney+).

Respondiéndole a cada uno de los fanáticos que se han dedicado a cantarle a sus jugadores. El León no se guardó nada, y posiblemente dejó una declaración bastante picante si lo vemos al detalle, por el momento que están viviendo: “Desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nosotros nos concentramos en el objetivo que tiene el grupo, a veces los resultados se dan y a veces no, esto es fútbol. Todos queremos ganar, pero los resultados a veces no se dan”.

Para Carlos Zambrano esto pasó porque el rival también juega en cancha, pero solo les faltó marcar el tanto que les entregue tranquilidad, y posteriormente, sumen los tres puntos que estaban en la mesa: “Los primeros 20 minutos el grupo estuvo bien, simplemente no entró la pelota. Lamentablemente, el fútbol es así, incluso al final casi nos metan un gol por una desconcentración nuestra”.

Defendió para cerrar, al entrenador de turno, quien fue presentado en la semana. El menos responsable es Mariano Soso, expuso el defensa de la Selección Peruana también: “Tuvimos dos días de trabajo, entonces no sé qué espera la gente. No hemos tenido casi nada de trabajo, pero ya iremos plasmando la idea del profe en el campo. Va a ser una semana larga, porque tenemos que preparar el partido contra Cristal, que va a ser más difícil aún”.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano en este momento?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Káiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente. Estos números se hicieron públicos, después de recibir algunas buenas ofertas del extranjero hacia Carlos Zambrano. Por ello, seguramente, continuará su vida en el equipo del pueblo, salvo que algo pase de manera inesperada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente, con 34 años, el defensor anunció que no piensa en salir del Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca. Podría ser con la camiseta blanquiazul, o específicamente en el equipo donde está su hijo: Academia Deportiva Cantolao. Esos son los compromisos del León para un futuro bastante cercano, por lo visto.