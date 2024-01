Jairo Concha no ha perdido la oportunidad para dejar en claro de qué color es su corazón. Pensando todos que era de Alianza Lima, más luego del bicampeonato de la Liga 1, hoy no hay duda que el volante es de Universitario de Deportes. No dejando espacio para la duda, el mediocampista lo dejó muy en claro en una reciente conferencia.

Estando al lado de Jean Ferrari y Christofer Gonzales, Jairo Concha fue el jugador que más respondió en una reciente conferencia. Hablando sobre su fanatismo por Universitario de Deportes, también dejó en claro que nunca fue hincha de Alianza Lima y que no pensó mucho cuando los cremas lo tentaron.

“Soy hincha de Universitario desde que tengo uso de razón. He llegado al club que quiero y me puse feliz cuando dijeron que me querían. No lo pensé mucho y quería formar parte del club”, respondió Jairo Concha en conferencia de prensa, dejando claro que siempre tuvo el corazón crema y no blanquiazul.

Sabiendo que es el año del ‘Centenario’ de Universitario, Jairo Concha tiene la meta puesta en el título de la Liga 1 y en ser protagonistas de la Copa Libertadores. Si bien no se le vio molesto por la gran cantidad de preguntas que recibía sobre Alianza Lima, en un momento sí dejó en claro que eran seis jugadores los que estaban siendo presentados.

Con todo esto, Jairo Concha no perdió la oportunidad para hablar maravillas de Universitario. Diciendo que siempre ha sido hincha crema desde que tiene memoria, la respuesta, de alguna manera, cae como indirecta para Alianza Lima, que nunca pudo llegar a un acuerdo con él.

¿Cuánto vale el pase de Jairo Concha?

Jairo Concha está actualmente tasado en 900 mil euros, según Transfermarkt. Con 24 años de edad, el volante ha sido bicampeón de la Liga 1 con Alianza Lima y espera hacer lo mismo con Universitario.

¿Cuánto le pagaría Universitario a Jairo Concha?

Recordando que Alianza Lima le pagaba alrededor de 20 mil dólares mensuales a Jairo Concha, se espera que Universitario supere por mucho esa cifra. En ese sentido, el volante podría ganar alrededor de 30 mil dólares mensuales.